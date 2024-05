Amazon: scopri come ottenere un buono da 10€ sui tuoi acquisti!

Dopo aver lanciato una promozione che permette di ottenere 15€ di credito gratuitamente, Amazon ora mette a vostra disposizione anche un buono del valore di ben 10€, da ottenere rapidamente seguendo pochi e veloci passaggi che vi spiegheremo nel dettaglio in questo articolo. Si tratta di uno sconto da ottenere molto facilmente: basta entrare nella pagina dedicata alla promozione per scoprire se siete idonei o meno a ricevere il buono!

Scopri se sei idoneo

Buono Amazon da 10€, come riscattarlo?

Per usufruire dello sconto, basta visitare la pagina dedicata all’offerta, applicare la promozione e ottenere il buono dal valore di 10€ su un vasto assortimento di articoli, perfetti per cominciare a realizzare i primi regali di Natale. Vi informiamo che la promozione è aperta solamente ai primi 10.000 clienti che soddisfano i termini e le condizioni dell'offerta, per questo motivo vi scoprire se siete idonei il prima possibile!

Utilizzare il coupon poi è semplicissimo! Il primo passaggio consiste nell'aprire la pagina dedicata all'offerta e verificare che compaia un box in alto con scritto "Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta". In questo caso, avrete la certezza di poterne usufruire senza alcun problema. Successivamente, dovrete scorrere fino in basso per cliccare sul pulsante "Applica promozione", situato alla fine della sezione. In questo modo, il vostro buono di 10€ verrà applicato automaticamente durante il primo checkout idoneo che effettuerete.

Termini e condizioni dell'offerta

L’offerta si applica solo ai clienti Amazon che sono stati informati personalmente di questa offerta tramite banner di marketing onsite, e-mail o notifica push di Amazon e possono vedere il banner “Sei idoneo per questa offerta” in alto nella landing page dopo aver effettuato l’accesso al proprio account (“Clienti idonei”). I clienti idonei che cliccano sul pulsante “Applica promozione”, prima del giorno di scadenza dell’offerta sopra menzionato, riceveranno un buono sconto di 10€ sul loro prossimo acquisto, riscattabile a fronte di un acquisto idoneo di almeno 25€ e valido per un periodo di 15 giorni, a partire dalla data in cui attivi l’Offerta cliccando sul pulsante “Applica promozione” (la “Offerta”).