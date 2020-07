Amazon: tante offerte sugli accessori gaming SteelSeries

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le principali offerte del giorno Amazon dove, come avrete visto, vi viene offerta la possibilità di acquistare alcune ottime action cam a prezzi, tutto sommato, molto competitivi. Il portale, tuttavia, sembra non volersi fermare e, sempre in tema di tempo libero, sta oggi proponendo un buon numero di offerte relative al mondo degli accessori gaming e, per la precisione, a quelli a maschio SteelSeries, i cui ottimi headset sono sempre una garanzia per chiunque cerchi prodotti al top del mercato.

Certo, le decurtazioni di prezzo non sono eccelse, ma val sicuramente la pena dare comunque un’occhiata alle offerte, specie quando tra queste si può ritrovare anche uno dei migliori headset in circolazione, ovvero le ottime Arctis Pro Wireless, headset di punta del brand. Dotate di driver al neodimio da 40 mm, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, le Arctis Pro Wireless hanno una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm, led offrono un’esperienza sonora eccezionale e coinvolgente, a dir poco perfetta per immergervi nel mondo di gioco.

Dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, le Arctis Pro Wireless hanno un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria in grado di offrire ben 10 ore di autonomia! Un prodotto di grandissima qualità, originariamente venduto al prezzo di ben 349,99€, e oggi in sconto a soli 329,99€. Non il prezzo più basso mai registrato, ma comunque una buona occasione per acquistare quello che è un headset al top della categoria che, per altro, non è l’unico prodotto in offerta oggi, motivo per cui vi suggeriamo di consultare subito la pagina relativa alle offerte SteelSeries, così da poter dare un’occhiata a tutti i prodotti disponibili.

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!