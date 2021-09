Amazon Wardrobe: cos’è e come funziona

Amazon periodicamente introduce nuovi servizi per i suoi clienti, con l’obiettivo non solo di concedere nuove soluzioni agli utenti ma anche quello di innovare il mercato degli acquisti online. Infatti, recentemente ha annunciato Amazon Wardrobe, attualmente disponibile in Italia solo ad alcuni utenti Amazon Prime selezionati, ma ben presto sarà esteso a tutti gli abbonati.

Chiaramente, in questo articolo vi illustreremo che cos’è e come funziona Amazon Prime Wardrobe, in modo tale da consentirvi di conoscere tutte le opportunità concesse da Amazon con questo nuovo servizio, attraverso una sessione di domanda e risposta. Insomma, senza indugiare ancora oltre, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Amazon Wardrobe, che cos’è?

Nato ufficialmente nel 2018 negli Stati Uniti d’America, Amazon Prime Wardrobe è un servizio concesso ai soli iscritti ad Amazon Prime, e prevede le medesime meccaniche del programma di Zalando. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere dai tre agli otto articoli – quelli idonei, naturalmente – dell’apposita sezione di Amazon.

Una volta ricevuti, sfruttando la spedizione veloce di Prime, i clienti avranno la facoltà di decidere se tenerli o rispedirli indietro. Qualsiasi sia la scelta presa, gli utenti pagheranno soltanto gli articoli che non saranno rispediti al mittente.

Come funziona?

Il funzionamento è piuttosto semplice. Vi basterà dirigervi nell’apposita sezione del portale statunitense, raggiungibile selezionando nella casella accanto alla barra di ricerca “Amazon Prime Wardrobe”, e dopodiché ricercare un articolo tra quelli idonei al servizio. Oppure, nella sezione abbigliamento, selezionare nei filtri la voce relativa a questo programma, in modo tale da eliminare dai risultati della ricerca i prodotti non compatibili.

Successivamente, vi basterà inserire nel carrello i vostri prodotti preferiti (il minimo per accedere al programma è di tre indumenti ndR) e successivamente completare l’ordine, facendo attenzione che tutti i riferimenti di Amazon Prime Wardrobe siano sempre attivi. Se i vostri acquisti non saranno di vostro gradimento, potrete in un secondo momento compiere un reso, parziale o completo dell’ordine, utilizzando l’etichetta di reso precompilata nel pacco.

Chi può beneficiarne?

Al momento, solo pochi utenti Amazon Prime sono entrati ufficialmente in questo programma, motivo per cui vi invitiamo a pazientare ancora un po’.

Spiegato cos'è e come funziona Amazon Wardrobe, vi ricordiamo che qualora siate all'ulteriore ricerca di iniziative, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

