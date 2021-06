Anniversario di Leroy Merlin: idromassaggi e tantissime altre offerte per la casa e il giardino!

Siete alla ricerca di nuove soluzioni per rinnovare e abbellire la vostra casa e il vostro giardino? Allora sarete felici di sapere che in occasione del suo 25° anniversario, Leroy Merlin festeggia fino al 19 luglio con sconti fino al 40% che spaziano in tutte le categorie! E se siete alla ricerca del relax ideale dopo un’afosa giornata di lavoro, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro!

Nella lista degli articoli presenti nell’iniziativa, vi segnaliamo l’ottima piscina idromassaggio gonfiabile Lay-Z-Spa® St. Moritz AirJet disponibile al prezzo di 529.00 € anziché 599.00 €! Il sistema AirJet, composto da 180 getti d’aria posizionati sul fondo della spa, vi garantisce un idromassaggio sempre caldo e spumeggiante, l’ideale per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro! Le pareti gonfiabili e i fasci interni di questa spa portatile sono realizzati in DuraPlus, materiale durevole e resistente a forature e usura.

La sua struttura interna previene lo stiramento e l’espansione dei materiali, consentendo alla spa di mantenere la sua forma originaria anche dopo anni di gonfiaggi e sgonfiaggi. La funzione di riscaldamento automatico Freeze Shield impedisce il congelamento dei componenti interni durante i periodi più freddi, facendo sì che voi possiate godere a pieno della vostra spa anno dopo anno!

La pompa, oltre ad essere pratica da usare, dispone anche di portabicchieri integrati per le vostre bevande e i vostri snack, e include anche un dispenser ChemConnect che mantiene l’acqua pulita e sana, erogando in modo uniforme la giusta quantità di cloro nella vasca. Come se non bastasse, la spa modello St. Moritz è anche dotata di una copertura rinforzata che evita la dispersione di calore quando l’idromassaggio non è in uso, oltre a impedire l’accumulo di polvere e detriti sull’acqua.

Grazie a Lay-Z-Spa® St. Moritz AirJet avrete una spa portatile con eccellenti durabilità e comfort sempre garantiti ad un un’offerta davvero imperdibile! Le proposte di Leroy Merlin sono veramente tantissime e a prezzi super convenienti, quindi vi consigliamo caldamente di visitare l’apposita pagina del portale in modo che possiate trovare ciò che meglio soddisfa le vostre esigenze a prezzi davvero vantaggiosi. Per rimanere sempre aggiornati, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

