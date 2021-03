Apple AirPods Pro a meno di 200€ nelle offerte eBay

Dopo avervi segnalato le offerte Amazon dedicate alla primavera, torniamo ad occuparci di quella che è una delle iniziative più interessanti per coloro che si apprestano ad effettuare molti acquisti in vista della Pasqua, e qual è il modo migliore se non quello di dare un’occhiata al vasto catalogo di eBay? Vi informiamo, infatti, che il portale si è arricchito di numerose proposte che potrebbero invogliare chi deve fare un regalo ai più piccoli, con giocattoli di ogni genere, ma non mancano anche i consueti prodotti che siamo soliti usare quotidianamente, il tutto con sconti che possono arrivare anche all’80%.

Uno degli articoli che riteniamo possa interessarvi sono gli auricolari Apple AirPods Pro, che possono essere acquistati a meno di 200€, grazie anche alla possibilità di risparmiare ulteriori 10€ inserendo il codice sconto PRIMAVERA21 nell’apposita sezione prima del pagamento, che vi permetterà di portarveli a casa a soli 189,90€ invece di 279,90€.

Come saprete, a questo prezzo non potete lasciarveli scappare, anche perché parliamo della variante Pro, la quale vanta caratteristiche e funzionalità migliori rispetto al modello base, tra cui la possibilità di cambiare i gommini con quelli che più si adattano al vostro orecchio, in modo da migliorare non solo la facilità d’uso ma anche l’esperienza d’ascolto, dal momento che il suono entra direttamente nel vostro timpano se indossati nel modo corretto.

Presentati nel 2019, gli AirPods Pro sono ancora oggi tra i migliori auricolari wireless che potete acquistare, nonostante l’azienda non abbia presentato un nuovo modello nel corso del 2020. Parte del merito va sicuramente all’ottima cancellazione del rumore attiva, capace di isolarvi da tutti i rumori che vi circondando nel momento in cui volete godervi la vostra musica preferita, la quale verrà riprodotta da driver di ottima qualità e ben bilanciati. È chiaro, gli AirPods Pro danno il loro meglio se abbinati ad un prodotto Apple, ma nulla vieta di usarli anche con dispositivi Android e Windows, anche perché il collegamento è semplice e immediato.

eBay, quindi, vi da la possibilità di acquistare ottimi auricolari a prezzi competitivi, ma gli AirPods Pro non sono gli unici prodotti ad essere in offerta, motivo per cui suggeriamo anche in questo caso di visitare la pagina dedicata in modo da valutare quella che potrebbe essere l’offerta più adatta alle vostre esigenze. Non dimenticatevi, infine, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

