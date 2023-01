Forti di un successo commerciale immenso, ma non certo inaspettato vista la passione del mondo per i prodotti Apple, gli Apple AirTag sono rapidamente diventati un must buy nell’ormai vasto settore dell’internet of things, tanto che spesso sono irreperibili nei negozi Apple, anche nella loro versione in bundle, giacché l’azienda li ha messi in commercio sia sfusi, che in apposite confezioni da 4 pezzi.

Ebbene, se siete alla ricerca di questi splendidi dispositivi e se, in particolare, volete acquistarli sfusi, e soprattutto ad un prezzo conveniente, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che è l’offerta messa in campo da Amazon per la giornata di oggi, e grazie alla quale potrete acquistare un singolo AirTag al prezzo di appena 29,90€, contro i 39,00€ del prezzo originale!

Stiamo parlando di uno sconto del 23%, grazie al quale potrete acquistare uno di questi particolari prodotti Apple a quello che, allo stato attuale, è il prezzo più basso in circolazione, il che non è affatto male, specie considerando che parliamo di dispositivi davvero molto utili nella vita di tutti i giorni.

Gli AirTag, infatti, sono dei piccoli “dischetti” in metallo, realizzati con lo scopo di localizzare qualsiasi oggetto a cui vengono agganciati. Si possono inserire in un portafoglio, ataccare ad una borsa o, banalmente, utilizzarli come portachiavi, permettendovi così di localizzare l’oggetto in questione tramite la connessione al vostro iPhone.

Perché il tutto funzioni non avrete bisogno che di un iPhone con chip U1, ovvero da iPhone 11 in poi, utilizzando poi l’app “Dov’è” per localizzare l’AirTag e, di conseguenza, l’oggetto a cui lo avrete attaccato.

Una volta individuato il vostro AirTag, grazie all’app potrete quindi farlo suonare, tramite un altoparlante integrato, o chiedere a Siri di darvi una mano a raggiungere l’oggetto smarrito, anche a distanze elevatissime vista la particolare tecnologia sviluppata da Cupertino che, creando una rete globale con ogni singolo AirTag attivo (e con tutta la privacy del caso), permette agli AirTag di “collaborare” identificandosi a vicenda, così che possiate raggiungere, ipoteticamente, il vostro AirTag anche se a chilometri di distanza!

Insomma, parliamo di un dispositivo smart e davvero utilissimo, che non solo vanta un design bellissimo, ma anche la garanzia tipica dei prodotti Apple, tanto da poter funzionare per oltre 1 anno con la medesima batteria, e progettato per resistere efficientemente ad urti e cadute.

Un piccolo gioiello tecnologico, che vi invitiamo ad acquistare quanto prima, tramite la pagina Amazon dedicata all'offerta, e con l'invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l'offerta termini del tutto!

