Apple iPhone 11: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Belli e funzionali, quando parliamo di Apple e i suoi prodotti non c’è molto da presentare, sappiamo di trovarci di fronte ad uno dei colossi mondiali della tecnologia. Quest’ultimo infatti rappresenta uno dei marchi più gettonati del mercato, d’altronde, i prodotti che ci propone Apple non fanno proprio al caso di utenti orientati ad un prodotto economico, anche se con la presentazione di iPhone SE 2020, precedentemente recensito sulle nostre pagine, Apple vuole accaparrasi quella che è la fascia del mercato “economico”.

Quest’oggi, però, vogliamo proporvi la serie top di gamma Apple, stiamo parlando degli iPhone rilasciati lo scorso settembre dall’azienda di Cupertino cioè la serie “11”. Come già visto l’anno precedente Apple lancia ancora una volta 3 dispositivi, uno di fascia “economica” e due top gamma di dimensioni differenti.

Partiamo con il presentarvi quello che è il fratello minore della famiglia ovvero iPhone 11, si presenta con un design vivace e allegro. I colori sono in parte gli stessi di iPhone XR, ma ci sono tre novità esclusive: il verde, il giallo e il viola. Gestito dal nuovissimo processore A13 Bionic, quest’ultimo monta un pannello IPS “Liquid Retina HD” da 6.1 pollici con risoluzione 1792×828 e 326 ppi che include il feedback aptico, è presente anche la tecnologia TrueTone per il bilanciamento automatico del punto di bianco in base alle luci esterne. Quest’anno su iPhone 11 oltre alla classica fotocamera da 12 megapixel f/2.2, viene introdotta la fotocamera ultra grandangolare che utilizza un sensore da 12 megapixel con un’apertura pari ad f/2.4 e un angolo di campo di 120°. Dal punto di vista dello storage restano invariati i tagli da 64Gb, 128Gb e 256Gb, mentre per la batteria abbiamo un autonomia migliorata (fino a 1 ora in più rispetto ad iPhone XR) ed è stato introdotto anche il Fast Charge, che con un alimentatore da 18W (venduto separatamente) possiamo ottenere fino al 50% con solo 30 minuti di ricarica.

Per quanto la serie “Pro” presentata quest’anno come novità, notiamo subito l’introduzione di un nuovo colore “Night Green“. Gestiti anch’essi dal Chip A13 Bionic, vantano uno schermo retina XDR, si tratta di pannelli OLED uno da 5,8″ e l’altro 6,5″ con risoluzione 2436×1125 pixel, 2688×1242 pixel e 458ppi anch’essi dotati di tutte le funzionalità elencate in iPhone 11. Per quanto riguarda il comparto fotografico restano identici i due sensori principali che presenta iPhone 11, ma la versione Pro monta anche un sensore teleobiettivo da 12 megapixel f/2.0 con ingrandimento ottico 2x e digitale fino a 10x. Torniamo a parlare dello storage che resta invariato anche sulla linea Pro, con tagli da 64Gb, 256Gb e 512Gb, per quanto riguarda le prestazioni della batteria quest’anno Apple ha ottenuto risultati clamorosi con 4 ore di autonomia in più rispetto ad iPhone XS e 5 ore di autonomia in più rispetto ad iPhone XS Max, ovviamente anche loro dotati di Fast Charge (alimentatore già incluso in confezione) riuscendo ad ottenere gli stessi risultati di carica di Iphone 11.

Dunque che dire? Dopo questa breve descrizione, in cui abbiamo cercato di illustrarvi quale sia il prodotto più adatto alle vostre esigenze, vogliamo ora proporvi quelli che sono, per noi, le migliori occasioni di acquisto disponibili sul web da parte di rivenditori affidabili e certificati.

