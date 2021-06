Apple iPhone 12 Mini a meno di 600€ su eBay!

Se siete alla ricerca di un portale con un catalogo ricco di prodotti e offerte quotidiane, vi informiamo che esiste e si chiama eBay. Come molti di voi già sapranno, infatti, sul noto portale di compravendita sarà possibile trovare e acquistare i prodotti più ambiti, tra cui smartphone, smart tv e molto altro, a prezzi incredibilmente vantaggiosi e spesso tra i più bassi in assoluto. Alcune di queste occasioni imperdibili sono disponibili anche oggi, quindi andiamo subito a scoprirle anche perché molte offerte vengono fissate con scadenza a 24 ore, ed ecco perché non si dovrebbe perdere neanche un minuto qualora si intendesse acquistare uno o più articoli in sconto, anche per un discorso di stoccaggio che, in questi casi, tende ad essere quasi sempre molto limitato.

Come sempre, le occasioni disponibili su eBay sono numerose e con prezzi ultra competitivi. È il caso per esempio di iPhone 12 Mini, lo smartphone compatto di Apple, che viene proposto per la prima volta dal portale a meno di 600,00€, che è anche il prezzo più basso della rete per questo specifico modello. Se consideriamo il prezzo originale del dispositivo, ossia 839,00€, il risparmio è di ben 240,00€ dato che potrete acquistarlo oggi a soli 599,99€.

Per essere precisi, la variante proposta dal portale è quella con 64GB di memoria interna e colorazione blu. Detto ciò, iPhone 12 Mini è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni e riuscire a comprare il modello di ultima generazione potendo risparmiare oltre 200€ su un prodotto a marchio Apple significa essere di fronte ad un’offerta davvero eccezionale e imperdibile per i fan del brand, nonché per coloro che cercano un dispositivo compatto ma di fascia alta.

Infatti, sebbene recentemente siano stati presentati alcuni ottimi smartphone Android compatti, iPhone 12 Mini rimane ancora oggi probabilmente il dispositivo più indicato per chi preferisce un modello leggero e maneggevole. I motivi sono diversi e quello più importante è sicuramente il fatto che monta il processore A14 Bionic, lo stesso presente nei fratelli maggiori, che lo rende fulmineo a prescindere da quali operazioni facciate.

Insomma, un’offerta davvero vantaggiosa la quale, come sempre, non è l’unica ad essere presente sulle pagine del portale, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina promozionale e scoprire tutto quello che offre la sezione “Gli Imperdibili“, ricordandovi anche di continuare a seguirci in vista dell’Amazon Prime Day 2021, e di iscrivervi su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

