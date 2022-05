L’estate si avvicina e finalmente avremo a disposizione molto più tempo da dedicare alla lettura in totale relax! Purtroppo, però, lo spazio in valigia è ridotto e anche impegnandosi molto non si riesce a far posto a tutti i libri che vorremmo portare in vacanza con noi… Ecco allora che la soluzione perfetta si presenta davanti a noi: il Kindle di Amazon!

Super maneggevole e pratico da portare con sé, questo Kindle con luce frontale firmato Amazon è in offerta ad un prezzo vantaggioso: il prezzo di partenza di 79,99€ scenderà a 59,99€, comprandolo quindi con uno sconto del 25%!

Leggero e compatto, il Kindle di Amazon si adatta a chi è spesso in viaggio ma non vuole rinunciare al piacere della lettura. Grazie alla luce frontale regolabile potrete leggere comodamente per ore sia in ambienti interni che esterni, diventando così uno strumento indispensabile da avere sempre con voi.

Progettato con uno schermo antiriflesso da 167 ppi, il Kindle Amazon offre un’esperienza di lettura piacevole e rilassante: l’effetto ottenuto è molto simile alla carta stampata, rendendo lo schermo perfettamente leggibile anche sotto la luce del sole evitando però di affaticare la vostra vista.

Pratico da tenere anche con una sola mano, questo Kindle è uno strumento che si rivela utile anche per lo studio: grazie infatti alle sue funzioni sarà possibile evidenziare un passaggio che vi interessa, cercare definizioni e persino tradurre parole che non conoscete. Infine, proprio perché si tratta di un prodotto valido, anche la sua ricarica è pratica e veloce. Dotato infatti di una batteria che con una singola ricarica è in grado di durare settimane, questo prodotto Amazon si conferma una delle migliori scelte presente sul mercato degli e-book ad un prezzo davvero conveniente!

Non vi resta che correre subito a visitare la pagina dedicata all’offerta, per avere il Kindle Amazon tra le vostre mani ad un prezzo super conveniente e godervi un’estate ricca di storie!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!