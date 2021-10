Apre il negozio di Halloween di Amazon! Dolcetto o scherzetto?

Halloween, nel corso degli ultimi anni, è diventata una ricorrenza sempre più importante, tanto da spingere i rivenditori ad annunciare iniziative ad essa dedicate, come nel caso di Amazon. Infatti, il portale statunitense ha ufficialmente aperto una pagina, che permette a tutti gli interessati di acquistare una grande selezione di prodotti dedicati ad Halloween, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

La pagina comprende tantissimi articoli, alcuni già appartenenti al catalogo del portale, mentre altri del tutto nuovi, che vi permetteranno di festeggiare nei migliori dei modi questa ricorrenza, sia assieme ai propri amici oppure ai componenti della famiglia. Infatti, sono disponibili sia giochi da tavolo che film horror, ma anche colori per il viso oppure proiettori di immagini.

L’offerta più vantaggiosa è quella dedicata al gioco da tavolo di Jumanji, nella sua edizione in legno, che propone il classico gioco vintage degli anni ’90. Al suo interno, difatti, sono disponibili il tabellone, le pedine, il rinoceronte, un cronometro, un dado numerato, quattro dadi salvataggio, trenta carte pericolo, il centro del tabellone, il decodificatore, il foglio di adesivi e, naturalmente, il foglio delle istruzioni.

Come abbiamo specificato, il portale è ricco di proposte divertenti e originali, che spaziano su tantissime sottocategorie di Amazon. Per questo motivo, vi consigliamo caldamente di visitare anche la pagina principale di Amazon dedicata ad Halloween, così da non lasciarvi scappare neanche una delle deliziose proposte dello shop!

