Arriva la Love Collection su Alcott con tanti regali per lui e per lei!

San Valentino non è proprio dietro l’angolo, certo, ma sullo store Alcott si respira già l’aria tipica della festa dedicata agli innamorati, grazie ad una serie di proposte pensate per i vostri lui o le vostre lei, e con anche qualche sconto che – ne siamo certi – non farà altro che rendere l’iniziativa ancor più gradita! Con l’iniziativa “I love you baby” dello store, infatti, avrete accesso ad un ampio catalogo di articoli d’abbigliamento, con sconti che possono arrivare a superare anche il 40%, e con diverse idee regalo che partono da meno di 5 euro!

Ce n’è davvero per tutti i gusti, con idee regalo perfette per l’invero e con qualche intuizione che sembra voler anticipare le tendenze della prossime primavera, con ampia scelta su jeans, t-shirt, maglioni e persino accessori, e con comodi link di acquisto (per altro anche in calce a questo stesso articolo) che vi rimanderanno direttamente alle pagine dello store dedicate ai prodotti a meno di 10, 25 e 50€! Si tratta quindi di un’occasione eccellente per effettuare un piccolo regalo per il vostro partner, soprattutto qualora non aveste proprio alcuna idea in merito! Del resto, lo store di Alcott può contare su di una varietà esagerata, che include anche alcuni “classici” del brand, come il classico profumo della casa “Alcott White Edition”, una fragranza giovanile e fresca, perfetta come regalo anche per chi – magari – non è proprio avvezzo al mondo della profumeria.

Normalmente venduto, sia online che in negozio, al prezzo di 25,95€, il Profumo Alcott da 100 ml è in sconto, in occasione di San Valentino, all’ottimo prezzo di appena 10,99€, costituendo pertanto un regalo semplice, economico ma molto gradevole. Caratterizzato da note di agrumate di bergamotto, mandarino e limone, si sposa con un ottimo equilibrio alle fragranze di tè verde, il ribes e un tocco di neroli, scaturendo in una fragranza fresca e accattivante, perfetta soprattutto in primavera ed estate.

Insomma, un prodotto “piccolo” ma di sicuro effetto che, come immaginerete, è solo uno degli articoli in sconto sia per lui che per lei in questa nuova tornata promozionale dello store, ragion per cui vi invitiamo a consultare la nostra selezione di prodotti in calce, oltre che l’intera selezione di articoli in offerta, così che possiate rintracciare il regalo perfetto per il vostro San Valentino. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

