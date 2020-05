Arrivano le offerte dei PlayStation Days of Play su Yeppon!

Questi giorni a cavallo tra maggio e giugno 2020 si tingono di un colore particolare per tutti i possessori di una PS4, con i PlayStation Days of Play che permettono agli appassionati della piattaforma di gioco Sony di recuperare tutta una serie di giochi e accessori per PS4 ad un prezzo veramente incredibile. Tali offerte, che saranno valide per ancora diversi giorni terminando il prossimo 8 giugno, hanno fatto capolino nei cataloghi di diversi rivenditori e, dopo avervi parlato dei migliori sconti per i PlayStation Days of Play di GameStop e Euronics, in questa notizia vi proponiamo quelle che sono le offerte più allettanti su Yeppon.

Su Yeppon sono veramente molti i prodotti in offerta per i PlayStation Days of Play e tra di essi possiamo trovare anche il PlayStation VR + PS Camera + PlayStation VR Worlds all’incredibile prezzo di 199,99 euro. Come non citare poi Marvel’s Spider-Man a soli 19,99 euro o Death Stranding, con il capolavoro di Hideo Kojima che è ora acquistabile a soli 29,99 euro. Su Yeppon sono quindi veramente molte le offerte per i PlayStation Days of Play e di seguito potete comodamente trovare la nostra selezione delle più interessanti.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!