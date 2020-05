Arrivano le offerte dei PlayStation Days of Play su GameStop!

Ottime notizie per tutti gli amanti di PS4: sono infatti finalmente iniziati i PlayStation Days of Play di quest’anno, ossia l’occasione perfetta per recuperare la console di Sony e tutta una serie di titoli per PS4 ad un prezzo assolutamente interessante. Tra vecchie glorie a prezzo budget, nuovi titoli come Ni-oh 2 in forte sconto e accessori di ogni tipo in grande offerta sono infatti numerose le occasioni da non perdere e, dopo avervi parlato di quelli di Euronics, è giunta ora l’ora di immergersi nei ricchissimi PlayStation Days of Play di Gamestop!

Gli sconti messi in piedi da GameStop per i PlayStation Days sono veramente molti e tra di essi possiamo trovare numerosi bundle, console, accessori e videogiochi. Impossibile non sottolineare, infatti, ad esempio il super pacchetto con PS4 1TB e 4 differenti giochi a soli 359,98 euro o il PlayStation VR Mega Pack a soli 229,98 euro. Come dicevamo sono poi molti i videogiochi in offerte e potete trovare pletore di titoli fino a 10,98 euro, fino a 14,98 tra cui God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition e infine anche numerosi titoli a partire da 19,98 come Death Stranding. Bando però ora alle ciance e lasciamo spazio a quelle che sono le offerte dei PlayStation Days of Play su GameStop.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!