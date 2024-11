Il gioco migliore degli ultimi anni a soli 14€!

Su Amazon, il divertente e strategico gioco di carte Asmodee Exploding Kittens è attualmente in offerta a soli 14€, rispetto al prezzo originale di 14,96€, permettendovi di risparmiare un bel 5,7% sul suo acquisto. Questo gioco, adatto a giocatori dai 7 anni in su e per 2-5 partecipanti, promette di animare le vostre serate con un mix esplosivo di strategia e fortuna. Pesca una carta ed evita gli Exploding Kittens per rimanere in gioco. Usa le carte speciali per sopravvivere in questo gioco dove sabotaggi e vendette sono all'ordine del giorno. Non perdete l'occasione di aggiungere un po' di divertimento felino alle vostre collezioni di giochi! Sfruttate lo sconto dovuto al Black Friday per fare un regalo a voi e ad amici e parenti!

Asmodee Exploding Kittens, per un Natale di giochi!

Asmodee Exploding Kittens è l'acquisto ideale per chi cerca un gioco di carte dall'azione rapida e dalla regola semplice ma ricco di strategia ed emozioni. Perfetto per famiglie in quanto adatto a giocatori dai 7 anni in su, si rivela un'ottima scelta anche per gruppi di amici che desiderano animare le loro serate con una dose di adrenalina e risate. La meccanica di gioco, in cui bisogna evitare di pescare la carta "Exploding Kitten" a meno di aver un "DisinnesGatto" per neutralizzarla, garantisce suspense e colpi di scena, mantenendo tutti i partecipanti attivamente coinvolti fino all'ultimo momento.

Al di là del divertimento puro, il gioco offre anche la possibilità di mettere alla prova abilità strategiche e capacità decisionali sotto pressione. Le diverse carte speciali, che permettono di anticipare le mosse avversarie, rubare carte o saltare il proprio turno, richiedono ai giocatori di elaborare tattiche astute e di adattarsi rapidamente alle strategie degli altri. In questo senso, Asmodee Exploding Kittens va ben oltre il semplice sfizio per amanti dei gatti o giochi di fortuna; è un'esperienza di gioco che può realmente affilare mente e spirito competitivo, rendendolo un investimento prezioso per appassionati di giochi di carte che ambiscono a una sfida dinamica e imprevedibile.

Asmodee Exploding Kittens è un gioco di carte che combina strategia, fortuna e un pizzico di malizia in una miscela esplosiva di divertimento. Adatto a giocatori dai 7 anni in su, permette a 2-5 partecipanti di sfidarsi in rapide partite della durata media di 15 minuti. Il core del gioco è semplice: i giocatori pescano carte fino a che non si imbattono in un Exploding Kitten. Chi pesca questa carta viene eliminato dalla partita, a meno che non possieda una carta DisinnesGatto per disinnescare l'esplosione. Con oltre 200.000 sostenitori su Kickstarter, questo gioco vanta una delle campagne più riuscite nella storia della piattaforma. Tra sabotaggi, strategie e un tocco di sorte, Exploding Kittens assicura divertimento ad ogni turno.

Al prezzo accessibile di 14€, Asmodee Exploding Kittens rappresenta un'ottima scelta sia per gli appassionati di giochi di carte che per chi cerca un'attività divertente e coinvolgente da condividere con amici e familiari. La combinazione di regole intuitive, partite rapide e interazioni tra giocatori cariche di suspense, lo rende un must-have per serate all'insegna del divertimento. Vi consigliamo vivamente di aggiungerlo alla vostra collezione di giochi per momenti indimenticabili in compagnia.

