Se chiedete a chiunque possegga uno Steam Deck, quali siano gli aspetti che trova meno convincenti dell'esperienza generale, sicuramente vi elencherà sempre le stesse cose: la qualità generale quando si collega l'handheld a uno schermo, il fatto che i titoli tripla A più recenti iniziano a far fatica in termini di performance, l'assenza di compatibilità con gli anti-cheat (fattore che impedisce di giocare a titoli quali Fortnite, Call of Duty e Destiny 2) e il fatto che accedere al catalogo di giochi acquistati su altri store non sia proprio immediato.

Tutti punti che virerebbero a favore dei numerosi handheld che mettono a disposizione una piena compatibilità con Windows 11, ma l'immediatezza offerta dal sistema operativo di Valve, unita a un rapporto qualità/prezzo a oggi imbattuto e a un'esperienza complessiva priva di complicazioni (i giochi sono ottimizzati meglio e usare uno Steam Deck è immediato come usare una console da gioco a tutti gli effetti), ha fatto si che Steam Deck rimanesse l'handheld preferito. Ciò non toglie, però, che l'assenza di un servizio come GeForce NOW si sia fatta sentire, anche perché la sua presenza fin dal lancio dell'handheld avrebbe effettivamente colmato le, poche, lacune di Steam Deck.

Ora, prima di proseguire, è giusto sottolineare che siamo consapevoli che si tratti di un servizio in abbonamento, con parecchie limitazioni nel suo piano gratuito, ma è anche vero che si tratta di un servizio che ha permesso a moltissimi giocatori PC di poter fruire di una corposa parte della propria libreria in mobilità, vista l'immediatezza, e la qualità, del servizio proposto da NVIDIA.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare fino a oggi, GeForce NOW permette di utilizzare in remoto diverse configurazioni hardware (sempre più potenti in base alla tipologia di sottoscrizione scelta) capaci di permettere di giocare in streaming ai titoli per PC acquistati precedentemente nei vari store digitali (Steam, Epic Games Store, Ubisoft, Xbox e così via).

Insomma un servizio che, al netto dei suoi casi d'uso specifici, si rivela perfetto per affiancarsi a Steam Deck completandolo sotto ogni aspetto. Viene da se che, non appena abbiamo avuto modo di provare in anteprima la versione definitiva dell'applicazione nativa per l'handheld di Valve, realizzata da NVIDIA, abbiamo approfittato di una settimana "on the road" per lasciare a casa il nostro laptop da gaming e verificare se, grazie a GeForce NOW, fosse possibile giocare ai titoli presenti nella nsotra libreria solo con Steam Deck e il suo dock... e vi anticipiamo subito che tutto è andato ben oltre le nostre aspettative.

Cominciando dall'installazione dell'applicazione di GeForce NOW, siamo di fronte all'unico aspetto meno immediato dell'intera esperienza. Bisogna, difatti, andare sul sito del servizio, tramite il browser presente su Steam Deck o usando un computer tradizionale, e scaricare l'applicativo. Se si decide di fare tutto tramite l'handheld di Valve, basterà andare in modalità desktop, scaricare e avviare l'installazione. Se si deciderà, invece, di usare il browser del proprio computer, bisognerà trasferire l'applicativo su Steam Deck tramite una chiavetta USB, o una scheda SD.

Al netto di dover passare dalla modalità desktop di Steam Deck, una volta avviata l'installazione, tutto viene gestito automaticamente e, in seguito al riavvio dell'handheld, GeForce NOW si troverà nella sezione della libreria dedicata ai giochi "non di Steam". Una volta avviato, la prima configurazione è abbastanza rapida: si accede al proprio profilo tramite QR Code, si aggiorna la propria libreria in modo da vedere tutti i titoli disponibili, ci si premura di abilitare i controlli con "Gamepad + Trackpad", attraverso SteamOS, e si è pronti a giocare.

Esattamente come la controparte per browser, GeForce NOW per Steam Deck mostra immediatamente gli store collegati al servizio, la lista dei giochi di proprietà disponibili in streaming e lo store dove poter acquistare nuovi titoli. Alla stessa maniera, l'esperienza di gioco si rivela rapida e priva di sbavature (ovviamente se si ha una connessione internet in grado di soddisfare i requisiti minimi del servizio). Nel nostro specifico caso, abbiamo testato GeForce NOW con l'abbonamento "Ultimate", ovvero quello che garantisce una risoluzione massima di 4K, frame rate granitici e impostazioni grafiche al massimo.

I primi test, ovviamente, gli abbiamo svolti a casa, prima di partire, sfruttando la nostra connessione a 2Gb/s per testare come si comportasse GeForce NOW su Steam Deck in un ambiente completamente idoneo per esprimerne il potenziale. In pochi secondi stavamo giocando a Destiny 2 (cosa normalmente impossibile su Steam Deck), senza input lag di sorta, con impostazioni grafiche al massimo, HDR 10 e con un frame rate di 60 fps stabili.

Per chi se lo stesse chiedendo, anche se Steam Deck supporta i 90 fps, GeForce NOW al momento non permette di arrivare a quel frame rate in modalità handheld. Questa opzione è in lavorazione e verrà rilasciata prossimamente, ma possimao garantirvi che per la solidità delle performance offerte in mobilità, non ne abbiamo mai sentito il bisogno.

Il secondo test, ovviamente, è stato fatto collegando Steam Deck al nostro televisore OLED. Anche in questo caso, in un ambiente idoneo per sfruttare al meglio il servizio, abbiamo giocato a DOOM: The Dark Ages con una risoluzione di 4K, dettagli grafici massimi, ray tracing attivo, HDR 10 e 60 fps granitici. Il merito è tutto da ritrovarsi nella configurazione hardware messa a disposizione del servizio che sfrutta una RTX 4080 e utilizza appieno il DLSS4, permettendo un risultato, indubbiamente, ineccepibile. La cosa che ci ha sorpreso di più, però, è il fatto che proprio grazie a GeForce NOW, la libreria di Steam che già sfruttavamo ampiamente su Deck, ora poteva essere giocata con la stessa qualità, se non addirittura migliore, di quella garantita dal nostro PC desktop.

Terminati i primi, soddisfacenti, test, abbiamo deciso, come anticipato poc'anzi, di farci una settimana solo con Steam Deck, il suo dock e GeForce NOW, per capire se effettivamente, anche con le connessioni meno stabili che si possono trovare negli hotel, il tutto si fosse rivelato pienamente soddisfacente.

Senza entrare troppo nel dettaglio del nostro viaggio, possiamo dirvi che Abbiamo provato GeForce NOW con connessioni pessime, con reti decenti e usando il nostro cellulare in hotspot. Abbiamo sfruttato Steam Deck per lo più in mobilità, ma quando abbiamo trovato, in una stanza d'albergo, un televisore con le porte HDMI a vista, in pochi istanti abbiamo trasformato Steam Deck in una console da gioco fissa e tutto ha funzionato senza grossi problemi. Insomma, in linea di massima l'esperienza complessiva è stata ben più che soddisfacente e ci ha fatto rivalutare l'abbonamento al servizio visto che, in combinazione con l'handheld di Valve, ci permette di viaggiare più leggeri senza precluderci la possibilità di giocare, praticamente, a tutto quello che vogliamo.

Ci sono state, ovviamente, alcune situazioni in cui nemmeno l'ottima gestione dello stream di GeForce NOW è riuscita a permetterci di giocare stabilmente. In un'occasione in particolare, con una connessione davvero deficitaria e instabile, ci siamo ritrovati prima a fruire di Clair Obscur con un calo di risoluzione davvero evidente (al punto che si faceva fatica a identificare che cosa stesse succedendo a schermo) e in seguito a venire direttamente disconnessi dal servizio proprio in virtù di una connessione di rete eccessivamente instabile e debole. Insomma i limiti imposti dalle connessioni permangono anche nella versione per Steam Deck ma, al netto di questo, se un giocatore PC volesse gestire la sua libreria in mobilità esclusivamente tramite Steam Deck e GeForce NOW, può farlo tranquillamente.

Per quanto concerne il consumo di batteria, invece, GeForce NOW si è comportato davvero bene. NVIDIA dichiar che si guadagni il 50% di autonomia usando esclusivamente GeForce NOW su Steam Deck, noi possiamo dirvi che abbiamo percepito un più realistico 30%. Resta il fatto che, come ovvio che sia, l'autonomia dell'handheld di Valve è maggiore giocando in streaming rispetto allo sfruttare l'hardware integrato.

L'aspetto che però ha reso letteralmente vincente la nostra esperienza è stato il connettere Steam Deck tramite hotspot al nostro smartphone. Al netto del fatto che la connessione è rimasta stabile per tutte le sessioni compiute in questo modo, GeForce NOW (usando Steam Deck in modalità portatile) non consuma eccessivamente, motivo per il quale giocare un paio di ore al giorno, in hotspot, in caso di connessioni internet domestiche assenti, è uno scenario assolutamente realistico e ottimale.

Se si considera, inoltre, che GeForce NOW per Steam Deck è pienamente compatibile anche con schermi ultrawide e che, con una risoluzione di 1440p, può raggiungere i 120fps di frame rate, risulta sempre più evidente che quest'applicazione ha tutto il potenziale per espandere l'esperienza offerta da Steam Deck e colmare tutte le lacune oramai note.

Rimane indubbio che non si tratta di un servizio adatto a tutti, e che prima di sottoscrivere un abbonamento vi consigliamo di testare la vostra connessione casalinga con il "tier gratuito" per capire se tutto gira al meglio, ma se fate parte di quei giocatori che aspettavano che NVIDIA portasse il suo servizio nativamente su Steam Deck per giocare a tutto dappertutto, potete correre a scaricare l'applicazione, non ne rimarrete delusi.