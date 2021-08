Asus ZenFone 8 al prezzo più basso di sempre su Unieuro

Come promesso, vogliamo chiudere la settimana del dopo ferragosto nel miglior modo possibile ed ecco perché ci siamo messi alla ricerca di ottime offerte anche sul portale di Unieuro, dove le occasioni in merito agli elettrodomestici, smartphone e smart tv non mancano nemmeno questo venerdì.

Ovviamente, le offerte sono diverse ma sorprende quella dedicata all’Asus ZenFone 8, uno smartphone divenuto molto popolare fin dalla presentazione, grazie non solo alle specifiche tecniche di alto livello, ma anche e soprattutto per le dimensioni. L’ultimo modello della serie ZenFone, infatti, monta un display inferiore ai 6 pollici, il che lo rende probabilmente l’unico smartphone Android compatto tra i vari top di gamma. Grazie a Unieuro, il prezzo originale di 699,00€ scende oggi a 599,90€, facendo sì che questa sia l’offerta più vantaggiosa per chi fosse interessato a questo specifico dispositivo.

Come anticipato, Asus ZenFone 8 è lo smartphone perfetto per chi ha sempre voluto un dispositivo potente ma compatto, una cosa che il mercato non offriva ormai da diversi anni, almeno per quanto concerne il mondo Android. Per essere precisi, lo schermo è di 5,9 pollici con tecnologia AMOLED, mentre il cuore del dispositivo è il potente Snapdragon 888 accompagnato da 8GB di RAM e da uno spazio di archiviazione minimo di 128GB. La potenza quindi non gli manca, così come non gli manca un ottimo comparto fotografico che, nonostante si limiti solamente a 2 sensori posteriori, riesce a competere con i principali cameraphone, a dimostrazione di come un numero elevato di sensori non sempre corrisponde ad una elevata qualità.

Le capacità del sensore principale da 64MP di Asus ZenFone 8, infatti, compensano la mancanza di alcuni sensori secondari, con la possibilità di registrare video anche in 8K UHD. Per quanto riguarda il design, da segnalare la scocca posteriore curva, studiata per permettere una presa migliore, e la finitura in vetro satinato antiriflesso, utile per resistere alle impronte. Rimanendo a tema resistenza, questo dispositivo è certificato IP68, quindi resiste sia all’acqua che alla polvere.

Insomma, un’offerta da non perdere per chi si appresta a cambiare smartphone. Per tutti gli altri, invece, consigliamo di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata in calce, dove riportiamo quelle che sono le offerte ancora attive, anche se visitare la pagina ufficiale del portale potrebbe rivelarsi la mossa più giusta. Ciò detto, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!