Se avete bisogno di una VPN che vi permetta di collegarvi tramite un Wi-Fi pubblico in totale sicurezza, oltre a sbloccare contenuti streaming in lingua originale, l’arrivo di novembre ha fatto sì che possiate abbonarvi al piano biennale di Atlas VPN a un prezzo stracciato. Ci sono state diverse occasioni interessanti su questa VPN nell’ultimo periodo, ma l’avvicinarsi del Black Friday ha spinto la giovane azienda a diminuire ulteriormente il prezzo, facendolo scendere a soli 1,45€ al mese.

Come se non bastasse, il provider manterrà questo prezzo per altri 6 mesi dopo la scadenza dell’abbonamento, il che significa che pagherete soltanto 43€ per 30 mesi di servizio. Se confrontiamo l’offerta con il prezzo pieno, che sarebbe quasi di 300€, è chiaro che si tratta di un’occasione imperdibile, anche perché parliamo di una delle migliori VPN.

Nonostante sia stata fondata soltanto nel 2019, Atlas VPN si è rivelata subito un’ottima VPN, nonché tra le più vantaggiose al livello economico, soprattutto a seguito di questa offerta che, con ogni probabilità, rimarrà attiva soltanto nel mese di novembre.

I server su cui si appoggia sono tantissimi e sparsi in tutto il mondo, cosicché possiate godervi non solo film e serie TV in lingua originale, ma anche accedere e guardare titoli non previsti in Italia, aumentando così il catalogo delle varie piattaforme streaming. Ciò vale anche per le pagine web, che potranno beneficiare persino di un Adblocker, limitando così le pubblicità più invasive senza la necessità di installare software aggiuntivi.

La navigazione web avverrà con le più alte tecnologie del settore, come il Kill Switch e il protocollo WireGuard, che permetteranno rispettivamente di proteggere i vostri dati sensibili, nel caso in cui la connessione si interrompesse, e creare una rete che funziona con circa 4.000 linee di codice, garantendo velocità e stabilità. A questo si aggiunge una protezione specifica per le e-mail e un’assistenza 24/7, elementi che spesso non si trovano insieme nelle proposte della concorrenza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere esattamente quando terminerà la promozine.

