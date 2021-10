Attrezzatura per bici fino al 50% di sconto su Aliexpress

Con il proseguire della settimana, proseguono anche le offerte dei principali store online, come ad esempio Aliexpress, che ha deciso di scontare una quantità enorme di attrezzatura e accessori per biciclette, oltre che proporre diversi ed ottimi modelli di quest’ultime con sconti fino al 50%.

Una promozione di cui non si conosce l’esatta scadenza, ma quello che è certo è il risparmio che, nel caso di bici elettriche di alto livello, può superare anche i 1.000€. Ne sono la prova la Deruiz Lava da 26 pollici e la Gunai sempre da 26 pollici, rispettivamente con un risparmio netto di circa 1.600€ e 900€. In entrambi i casi parliamo di modelli validi, con ruote grandi e progettate per assorbire ogni minima imperfezione dell’asfalto, al punto che potrete usarle anche sullo sterrato.

Le due bici elettriche segnalate vantano poi una batteria capace di farvi percorrere fino a 75km, nonché un motore in grado di aiutarvi a superare le salite più ripide, oltre che raggiungere una velocità massima di 40km/h. Grazie al cambio Shimano a 7 rapporti, avrete la certezza di usare la marcia più adatta in base alla pendenza o al tipo di strada che state percorrendo, permettendovi di viaggiare sempre comodamente, merito anche di tutte le accortezze del caso, le quali ovviamente tengono conto anche della sicurezza. A tal proposito, segnaliamo la presenza di potenti freni a disco, sia nelle ruote anteriori che posteriori.

Come detto, questa nuova promozione di Aliexpress tiene conto anche di tantissimi accessori a tema, utili per coloro che dispongono già di una bici elettrica e che intendono arricchirla con una serie di accessori che potrebbero migliorarne la facilità di guida, renderla più stabile e sicura, oppure acquistare pezzi di ricambio come cuscinetti e forcelle che rimetteranno a nuovo la vostra amata bicicletta.

Detto ciò, vi suggeriamo di visitare tutte le altre offerte direttamente sulla pagina dedicata, dal momento che il portale ha messo in campo una promozione che coinvolge veramente un sacco di prodotti. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

