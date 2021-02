Audible 30 giorni gratis e sconto del 20% per gli utenti Prime

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vorremmo ora segnalarvi quella che è la nuova offerta relativa all’ottimo servizio di audiolibri Audible che, in concomitanza a questo mese di febbraio, si sta proponendo ai nuovi iscritti con una formula che vi permetterà di ottenere 30 giorni di utilizzo del servizio in prova, a costo zero, ma a patto che siate possessori di un abbonamento ad Amazon Prime, ben chiaro che potrete poi disdire il tutto in qualsiasi momento, un po’ come è costume per buona parte dei servizi di streaming video.

Tuttavia non è finita qui perché, oltre ai 30 giorni di abbonamento gratuito, gli iscritti Prime otterranno anche un secondo vantaggio, ovvero uno sconto sul prezzo dell’abbonamento annuale, la cui attivazione sarà successiva all’utilizzo dei 30 giorni gratis. In questo modo avrete la possibilità di pagare un anno di servizio a meno di 100€ complessivi, con un costo per mese pari a 7,99€ invece dei canonici 9,99€. Al tredicesimo mese il costo mensile tornerà poi quello standard di 9,99€.

Va infine specificato che non si è vincolati a sottoscrivere un abbonamento per tutti i 12 mesi in quanto il pagamento di Audible è mensile e la sottoscrizione, come per il servizio Amazon Prime, può essere disdetta quando si vuole e senza costi aggiuntivi. Ciò detto, vi lasciamo al link diretto alla pagina Audible adibita alla sottoscrizione, ricordandovi non solo che tale promozione è disponibile solo per i clienti Amazon Prime, ma anche invitandovi ad aderire quanto prima all’iniziativa, poiché non ci è stato possibile verificarne la durata. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

