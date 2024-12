Auricolari con display? Ecco la sorpresa del 4 dicembre nel Calendario dell'Avvento

Quest’anno il Calendario dell’Avvento si arricchisce di un’innovazione tecnologica. Il protagonista del 4 dicembre è un paio di auricolari wireless all’avanguardia, proposti con uno sconto imperdibile del 62% e ulteriormente ribassati grazie a un coupon da 15€. La vera particolarità? La custodia di ricarica integra un ampio display smart touch a colori, che aggiunge funzionalità straordinarie e un design accattivante. Questo schermo consente di controllare la riproduzione musicale, l’equalizzatore del suono, la modalità di riduzione del rumore e persino di modificare lo sfondo. Con un solo tocco, è possibile accedere a funzioni pratiche come l’illuminazione d’emergenza e la ricerca degli auricolari.

Calendario dell'Avvento 4 dicembre

Oltre all’innovativo display, questi auricolari garantiscono un’esperienza audio di qualità. Grazie all’altoparlante da 14,2 mm e alla tecnologia Hi-Fi, offrono una gamma sonora potente, con bassi profondi e avvolgenti. La cancellazione del rumore, sia ENC che ANC, permette di isolarsi efficacemente dai rumori esterni, bloccandone fino al 99%. Che si tratti di ascoltare musica in ambienti rumorosi o di effettuare chiamate cristalline, questi auricolari sono perfetti per qualsiasi occasione, dalla corsa al lavoro. La modalità di trasparenza, invece, garantisce sicurezza durante le attività all’aperto, consentendo di percepire suoni ambientali come clacson o segnali di allarme.

L’aspetto pratico è altrettanto curato, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.4 per un accoppiamento rapido e una connessione stabile. Gli auricolari si connettono automaticamente una volta aperta la custodia e supportano una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni ai computer. La batteria garantisce fino a 48 ore di autonomia con la custodia di ricarica, dotata di un display LED che permette di monitorare facilmente lo stato energetico. La ricarica rapida tramite Type-C completa l’offerta, assicurando una lunga durata con tempi minimi di attesa.

Infine, il design è pensato per un uso confortevole e versatile. La certificazione IPX7 li rende ideali per lo sport e resistenti al sudore e alla pioggia. Il rivestimento satinato e la forma ergonomica garantiscono un comfort prolungato e un aspetto elegante. Questi auricolari rappresentano una vera rivoluzione nel mondo della tecnologia wireless, con un mix di funzionalità, qualità audio e design impeccabile. Un’idea regalo per Natale perfetta per chi cerca il massimo dalla tecnologia, a un prezzo davvero conveniente.

