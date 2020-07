Back To School 2020, acquista i tuoi libri in un click su Amazon

Anche se siamo ancora lontani dall’inizio della scuola, Amazon sembra non voler perdere tempo ed anzi, già a partire da questo mese, ha inaugurato sul suo portale una pagina dedicata proprio al back to school, grazie al quale potrete trovare tutto l’occorrente per il nuovo anno scolastico, con spedizioni rapide e la solita garanzia di prezzi bassi di Amazon.

Con Amazon, inoltre, mai più senza libri di scuola! Il sistema di acquisto è infatti preciso e decisamente ben fatto e vi permetterà, grazie a questo comodo link, di selezionare la regione, la città, il grado scolastico (elementare, medio o superiore), la scuola e persino la sezione a cui far riferimento per l’elenco completo dei libri selezionati dall’istituto! Da lì non ci vorrà poi molto per inserire direttamente i libri richiesti dai docenti nel vostro carrello, per un acquisto senza file e con la spedizione dei prodotti direttamente a casa!

E ancora: il portale vi offrirà anche un aiuto nell’equipaggiarvi al meglio per l’anno scolastico a venire, offrendo un vasto campionario di suggerimenti grazie al quale poter scegliere solo il meglio del meglio per voi o per i vostri figli, sia per ciò che concerne la cancelleria che vestiti e articoli, senza dimenticare gli ormai imprescindibili dispositivi elettronici che, partendo dagli smartphone sino ai laptop, potranno tornarvi utili nel ritorno a scuola di fine anno.

Infine, vi segnaliamo che anche con l’estate la cultura non si ferma grazie ad Amazon! Il portale vi offre infatti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio di audiolibri di Audible con uno sconto applicato del 20% e con l’enorme vantaggio di un mese di prova gratuito! L’offerta è dedicata ai clienti Amazon Prime e vi darà l’occasione, fino al prossimo 31 luglio, di usufruire di un periodo di prova gratuito di ben 30 giorni, dopo i quali il servizio vi costerà appena 7,99€ al mese, anziché 9,99€. Al tredicesimo mese il costo mensile tornerà poi quello standard di 9,99€. Inoltre, per invogliarvi ancora di più a provare questo eccellente servizio, Amazon vi regalerà un buono da 5 euro da poter utilizzare liberamente sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon! Un’offerta ottima, che è comunque solo una delle tante soluzioni che Amazon sta pensando per agevolare il ritorno a scuola in quel di settembre e che, seppur con largo anticipo, vi invitiamo a cogliere al volo!

N.B. L’offerta relativa la sottoscrizione di Audible si esaurirà il 31 luglio 2020. Termini e condizioni sono disponibili a queste coordinate. Il buono sconto è utilizzabile solo sui prodotti venduti e spediti da Amazon e non sugli acquisti da rivenditori terze parti.

Scopri il Back to the School Amazon

