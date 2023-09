Negli ultimi anni, come conseguenza del caro vita, anche i materiali scolastici sono aumentati considerevolmente di prezzo, portando le famiglie italiane a spendere tantissimo nel periodo del Back to School (a tal proposito, avete dato uno sguardo ai nostri articoli dedicati alle offerte a tema?). E se vi dicessimo che grazie al nuovo concorso di Amazon potreste recuperare tutto ciò che avete speso, e magari anche guadagnarci?

Fino al 30 settembre, infatti, potete partecipare all’estrazione di 20 buoni regalo Amazon dal valore di 120,00€, da spendere in qualsiasi categoria del marketplace. Sarà sufficiente effettuare l’accesso al vostro account Amazon, leggere i Termini e le Condizioni della promozione e cliccare sul tasto “Accetta & Procedi”.

Entro 7 giorni dalla fine dell’evento (quindi la prima settimana di ottobre), nel caso in cui siate tra i fortunati vincitori, vi arriverà via email un comunicato per l’accettazione del premio. A quel punto potrete spenderlo come meglio desiderate come qualunque buono Amazon, non limitandovi, dunque, ad acquistare materiale scolastico.

Specifichiamo anche che tutti gli utenti iscritti ad Amazon possono partecipare al concorso, per cui non è necessario aver acquistato materiale scolastico o legato al Back to School per tentare di vincere il buono. Il processo vi richiederà una manciata di secondi e, alla fin fine, tentar non nuoce, no?

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al concorso, dove potrete leggere nel dettaglio tutte le informazioni a riguardo. Vi suggeriamo, però, di partecipare al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!