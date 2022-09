Il brand Honor ha deciso di accompagnarvi nel ritorno a scuola, proponendovi delle promozioni su smatphone, laptop e molto altro ancora. Le opzione a vostra disposizione sono pensate appositamente per agevolare quanto possibile la vostra produttività, tra studio e lavoro. Non meno importante, le promozioni disponibili sullo store ufficiale hanno applicato degli sconti che arrivano anche al 40% ma solo fino al 25 settembre!

Potrete decidere di portare a casa dispositivi di vario genere e appartenenti a fasce di prezzo differenti ma, tra le proposte più interessanti, i protagonisti assoluti del Back to School Honor sono gli smartphone Magic4 Pro e Honor X8 affiancati dai PC portatili Magicbook 15 e Magicbook X14. Dunque, si tratta di offerte davvero imperdibili che vi invitiamo a sfruttare, fintanto che sono ancora attive!

Nel caso steste pesando di acquistare un notebook in grado di supportare al meglio la vostra produttività e, perché no, anche i vostri momenti di svago, vi consigliamo di prendere in considerazione proprio l’ottimo Magicbook 15. Al momento, e solo per poco ancora, potrete portarlo a casa al prezzo super vantaggioso di appena 599,90€ invece di 799,90€. Il dispositivo Honor vanta il nuovo processore AMD RyzenTM 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.3GHz e grafica integrata AMD RadeonTM, Oltre al processore ad alte prestazioni, la serie di PC portatili Honor MagicBook è dotata di ben 16GB di memoria 3200MHz a doppio canale, in grado di ottimizzare la velocità di trasmissione fino al 50% rispetto alla memoria a singolo canale.

Inoltre, essendo provvisto di una massiccia batteria da 56Wh, questo modello fornisce fino a 11 ore di riproduzione video,equivalenti anche a circa 10 ore di navigazione su una pagina web con una singola carica completa. Il Magicbook 15 è dotato di un caricatore veloce da 65Wh, che alimenta la batteria da zero al 65% in una sola ora , aiutando gli utenti a studiare anche fuori casa con estrema facilità, senza il pensiero di avere il notebook scarico. In più, grazie allo stupefacente Eye Comfort Honor FullView Display da 14 pollici, alla gamma di colori sRGB al 100%, alla luminosità di 300 nit e al rapporto schermo/corpo dell’84%, vi assicura anche una qualità d’immagine superiore con sfumature brillanti e super realistiche.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Honor che vi abbiamo comodamente linkato.

