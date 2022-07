Una delle attività preferite dagli italiani durante l’estate è sicuramente il barbecue. Che siano a gas, carbonella, elettrici o a legna sono tantissime le persone che si cimentano prima o poi nella cottura alla brace come attività conviviale all’aperto, e spesso nei propri giardini.

Se siete fra questi appassionati abbiamo l’offerta giusta per voi, infatti questo barbecue a gas Char-Broil con 4 fuochi è attualmente in offerta per l’Amazon Prime Day con l’eccezionale sconto del 34%, che fa scendere il prezzo al minimo storico da oltre 4 anni!

Char-Broil è uno dei brand più affermati nel settore e nasce negli Stati Uniti nel 1948 portando sul mercato una delle prime griglie a carbone. Negli anni si sono specializzati anche nei barbecue a gas e questo in offerta su Amazon è uno dei modelli migliori del marchio. Come detto questo barbecue presenta 4 fuochi in acciaio inox abbinati a griglie in ghisa, termometro sul coperchio, un fuoco laterale per riscaldare eventuali salse e un griglia di mantenimento.

Convective Series 440S è il compagno ideale per le vostre grigliate anche per l’estrema comodità e compattezza. Potrete spostarlo facilmente grazie alle ruote girevoli e disporrete di un’accesione dei fuochi facilitata grazie al sistema elettronico con pulsanti. Non manca ovviamente anche un ripiano laterale dove poggiare i vostri strumenti del mestiere.

Come detto in precedenza questa offerta del Prime Day 2022 è di quelle da non lasciarsi sfuggire se siete dei veri appassionati. A un prezzo di soli 360,98€ questo è un barbecue che saprà soddisfarvi a pieno e regalarvi tanti momenti felici in famiglia e con i vostri amici.

