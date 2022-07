Creme, trucchi, sieri, protezioni solari, trattamenti, pennelli: sono tutti prodotti alla base della vostra routine quotidiana che spesso vanno portati con voi, in viaggio, per lavoro, oppure per avere qualche articolo in particolare con voi anche al lavoro o in università. Per questo comprare un ottimo beauty case può fare un’enorme differenza.

Partiamo dal principio, il beauty case è una semplice borsetta comoda e pratica, indispensabile per chi si muove frequentemente e ha bisogno di portare sempre con sè tutto ciò che può essere utile per l’igiene personale oltre che per il make up. Si tratta di un articolo che può essere estremamente comodo da utilizzare anche in casa per la beauty routine, per mantenere i prodotti a portata di mano e ordinati, oppure per avere in borsa fazzoletti igienizzanti, lozioni e altro ancora.

Essendo particolarmente utili in varie situazioni, potrete immaginare quante siano le tipologie presenti sul mercato ed è proprio proprio per questo che abbiamo deciso di stilare una lista con alcuni dei prodotti più interessanti che potrete acquistare. Non solo ci sono beauty case di grandi, piccole e medie dimensioni ma potrete decidere di quale forma lo preferite o anche da quanti scomparti sia composto.

All’interno della nostra guida ci saranno articoli per tutte le fasce di prezzo e, non meno importante, per tutte le vostre necessità, entrando anche nel dettaglio delle caratteristiche che dovreste valutare con molta attenzione.

I migliori beauty case

Samsonite Cosmix

Samsonite è un brand specializzato nella realizzazione di bagagli da oltre 110 anni, seguendo le tendenze e le necessità di ogni periodo. Nel mondo di oggi molti di noi vivono spesso in viaggio, nel massimo della dinamicità, per questo Samsonite ha deciso di creare soluzioni perfette per le persone in continuo movimento. Il modello Cosmic è medio/grande e realizzato in poliestere a tre fili, un tessuto resistente, pensato per durare a lungo. Il materiale esterno sfrutta un ottimo rivestimento idrorepellente, in modo tale da assicurarvi la massima sicurezza dei vostri prodotti, anche entrando in contratto con l’acqua. Non meno importante, da aperto è ancora più ampio ed è l’ideale per essere portato in viaggio con voi in quanto potrete appenderlo facilmente, magari nel bagno accanto allo specchio.

GO!elements

Se state cercando un prodotto ideale per un’organizzazione efficiente, anche se avete numerosi prodotti da riporre, il modello Go!elements è perfetto per voi. Il beauty case è grande e spazioso, inoltre la sua forma particolarmente ottimizzata non occupa più spazio del necessario in valigia, in borsa da viaggio o sopra un bagaglio a mano. Questo beauty case rosa può essere utilizzato in molti modi grazie allo specchio rimovibile, al portasciugamani integrato e al gancio pensato per appenderlo. Non meno importante, il materiale interno in speciale Nano-Webbing impermeabile è ad asciugatura rapida e anche antibatterico. Il mix di materiali esterni e interni della borsa offre un design moderno e lo scomparto principale è traspirante. Un prodotto ideale anche per i viaggi più impegnativi e a un prezzo davvero molto conveniente.

Reisenthel Herbst/Winter

Dal 1971 Reisenthel è sinonimo di idee innovative e design funzionale. La semplicità è la base di numerosi prodotti di riferimento del brand che ha creato prodotti amati dalle persone di tutto il mondo. Le borse da viaggio Reisenthel sono pratiche e comode, utili per essere portate in valigie o in borsoni. Il modello Herbst/Winter è a forma d’astuccio, compatto e super resistente, pensato per essere trasportato facilmente, ingombrando poco e mantenendo tutti i vostri oggetti all’interno grazie alla chiusura a cerniera. Ovviamente, il design è un altro elemento a vantaggio del vostro acquisto il massimo comfort, oltre a adattarsi a quasi tutti i tipi di bagaglio a mano.

Carttiya

Il beauty case multifunzionale Carttiya è pensato per chi vuole avere un beauty case comodo, bello e salvaspazio, e per chi vuole avere i propri prodotti ordinati e sempre a portata di mano. Può essere utilizzato come borsa da viaggio, borsa porta gioielli o da toilette. Essendo realizzata in poliestere Oxford impermeabile è resistente e leggera, di ottima fattura e curata nei dettagli. Da piegata e riposta è soli 28 x 20 x 2 cm mentre aperta è addirittura 60 x 28 x 10 cm. Ha ben 4 scomparti, ottimizzati per la migliore accessibilità e ti permettono di accedere ai tuoi prodotti in un istante, tra cui: una mini tasca in rete per piccoli oggetti, come cotton fioc, fascia per capelli, cuffia per la doccia; una tasca fissa per kit da barba da uomo o pennelli da trucco; una a rete per spazzolino, dentifricio, detergente viso; una trasparente per grandi lozioni o sieri. In più, il gancio in metallo di cui è dotato è perfetto per sostenere il peso di tutte le cose contenute anche una volta appeso.

Alviero Martini Pencil Case Geo Classic

La Alviero Martini Pencil Case Geo Classic è tra i beauty case più piccoli che vi abbiamo proposto, non essendo minimamente pensato per aprirsi e assicurarvi più spazio ma non per questo è un’opzione meno valida. Si tratta di una proposta di ottima qualità, con uno stile elegante e tradizionale assicurato dal brand ed è ottimo se state cercando un beauty da mettere in borsa oppure da tenere in casa. Il prodotto è rifinito in oro chiaro, ha il logo di 1A Classe nella medesima colorazione e inserti e dettagli in pelle sono di vacchetta col cuoio. Coste e cuciture sono in tono mentre la chiusa con zip è indispensabile per mantenere tutti i vostri articoli al suo interno.

Come scegliere i migliori beauty case

Dopo aver visto nel dettaglio ben 5 articoli che possono fare al caso vostro, in base a grandezza, ampiezza, scomparti a disposizione e molto altro, abbiamo intenzione di dedicare questa sezione alle caratteristiche specifiche che non dovreste perdere di vista in fase d’acquisto. Come vi abbiamo già accennato nell’introduzione, i beauty case sono delle semplici borse per contenere i vostri effetti personali ma, in base alle vostre specifiche necessità, possono differenziarsi di moltissimo. Alcuni sono piccoli e compatti, perfetti per essere usati quotidianamente senza pesare troppo, altri sono leggermente più ingombranti ma ideali per contenere moltissimi prodotti in una sola volta.

Dunque, quali sono le informazioni da valutare attentamente per l’acquisto di un beauty case? Più di quante pensereste, a partire dalla tipologia e dalla struttura fino ai materiali e gli optional che non dovete assolutamente sottovalutare. In alcuni casi queste aggiunte possono essere fondamentali per chi viaggia a lungo o si sposta con frequenza, per diversi giorni. Quindi, senza indugiare ulteriormente, entriamo nel dettaglio della nostra guida finale.

Che tipi di beauty case esistono?

Il primo fattore da valutare è il tipo di utilizzo e di conseguenza la tipologia di prodotto su cui dovrete puntare, poiché i modelli sono molto più variegati di quanto potreste pensare. La quantità di prodotti che utilizzate e la frequenza con cui avete intenzione di sfruttare il vostro beauty case sono alla base di questa caratteristica ma, generalmente, possiamo distinguere alcune tipologie “standard”:

Da borsetta : piccoli, combatti, spesso a forma di astuccio o pochette. Sono l’ideale per tenere sempre a portata di mano i prodotti essenziali per la cura della persona e il make up, in modo da potersi sistemare in un attimo magari andando in bagno. Ovviamente possono essere ottimi anche per portare con sé medicinali, igienizzanti e altro ancora. Si tratta dei più pratici, meno costosi e facilmente trasportabili ma, nel caso dobbiate organizzare degli articoli, non sono la scelta più comoda;

: piccoli, combatti, spesso a forma di astuccio o pochette. Sono l’ideale per tenere sempre a portata di mano i prodotti essenziali per la cura della persona e il make up, in modo da potersi sistemare in un attimo magari andando in bagno. Ovviamente possono essere ottimi anche per portare con sé medicinali, igienizzanti e altro ancora. Si tratta dei più pratici, meno costosi e facilmente trasportabili ma, nel caso dobbiate organizzare degli articoli, non sono la scelta più comoda; Da viaggio : si tratta probabilmente della tipologia più comune dopo quelli da borsetta e si tratta di quelli ideati per contenere anche una grande varietà di trucchi e lozioni, in modo tale da non dover sacrificare nulla mentre si è in viaggio per vacanza o per lavoro. I beauty case da viaggio sono generalmente caratterizzati da numerosi scomparti e tasche, perfetti per riporre più articoli nel modo più ottimizzato possibile, evitando un ingombro troppo importante. Spesso, una volta aperti, sono molto più grandi;

: si tratta probabilmente della tipologia più comune dopo quelli da borsetta e si tratta di quelli ideati per contenere anche una grande varietà di trucchi e lozioni, in modo tale da non dover sacrificare nulla mentre si è in viaggio per vacanza o per lavoro. I beauty case da viaggio sono generalmente caratterizzati da numerosi scomparti e tasche, perfetti per riporre più articoli nel modo più ottimizzato possibile, evitando un ingombro troppo importante. Spesso, una volta aperti, sono molto più grandi; Ad uso domestico: parliamo di beauty case pensati per essere utilizzati esclusivamente in casa, magari solo per tenere delle creme o degli articoli per la skincare tutti nella stessa zona e inseriti in uno stesso oggetto. Le dimensioni sono generalmente medie ma spesso si tratta di modelli con svariati scomparti interni è la scelta migliore e, dato che anche in questo caso si tratta di ottimizzazione degli spazi, puntare su un beauty case con più scomparti è l’idea migliore.

Che forma ha un beauty case?

Strettamente legato alla tipologia di beauty case e alle vostre specifiche necessità, c’è anche la questione della sua struttura. In primis, sul mercato potrete trovare case rigidi, semirigidi o morbidi. I primi sono perfetti per essere utilizzati nel proprio bagno o sulla propria toeletta ma sono decisamente meno comodi come beauty case da viaggio in quanto sono ingombranti e non facili da trasportare. I beauty case morbidi invece sono ottimi per essere aggiunti al proprio bagaglio a mano oppure per contenere moltissimi articoli pur occupando poco spazio in valigia. Sono leggeri, compatti e ve ne abbiamo parlato ampiamente nel corso della guida, dato che la maggior parte degli articoli proposti a questa specifica struttura, la più comoda e versatile. Nel mezzo ci sono i modelli semirigidi che uniscono capienza e materiale più resistente. Partendo da queste 3 categorie standard, le diramazioni sono moltissime, tutte perfette per situazioni differenti:

A valigetta : sono la versione più classica dei beauty case da bagno, con una struttura a cofanetto estremamente rigida e di conseguenza più adatta a essere tenuta in un punto fisso oppure per trasportarla a mano, senza inserirla in un bagaglio. Questi modelli hanno una struttura a cofanetto e sono in genere rigidi, piuttosto voluminosi e tra le versioni più complete inoltre, sono solitamente suddivisi in più livelli per dividere tutti gli articoli da inserire.

: sono la versione più classica dei beauty case da bagno, con una struttura a cofanetto estremamente rigida e di conseguenza più adatta a essere tenuta in un punto fisso oppure per trasportarla a mano, senza inserirla in un bagaglio. Questi modelli hanno una struttura a cofanetto e sono in genere rigidi, piuttosto voluminosi e tra le versioni più complete inoltre, sono solitamente suddivisi in più livelli per dividere tutti gli articoli da inserire. Pieghevoli: essendo divisi in più tasche sono l’ideale per gestire e dividere minuziosamente tutto ciò che deciderete di inserirci, nel massimo della comodità e ottimizzando al meglio lo spazio a vostra disposizione. Godono di una struttura morbida e flessibile su cui potrete virare nel caso stiate cercando un modello pratico da utilizzare in viaggio.

essendo divisi in più tasche sono l’ideale per gestire e dividere minuziosamente tutto ciò che deciderete di inserirci, nel massimo della comodità e ottimizzando al meglio lo spazio a vostra disposizione. Godono di una struttura morbida e flessibile su cui potrete virare nel caso stiate cercando un modello pratico da utilizzare in viaggio. A bustina: sono astucci rettangolari più o meno capienti ideali da mettere in borsa e decisamente meno comodi e facile da organizzare per un viaggio o come portaoggetti per il vostro bagno.

Quali sono i materiali migliori per un beauty case?

Più che per il rivestimento esterno, ciò che conta davvero a livello di materiali è che il rivestimento interno sia in tessuto impermeabile in modo tale che tutti i prodotti liquidi o cremosa possano recare molto meno danno rompendosi. Un rivestimento di questo tipo è perfetto non solo per sieri o struccanti ma anche per shampoo, balsamo, bagnoschiuma e tanto altro ancora in quanti vi consentirà di evitare che l’interno si danneggi. In più la maggior parte dei modelli in poliestere è anche facilissima da lavare, anche con delle semplici salviettine umidificate quindi pur rovesciandosi qualche piccolo quantitativo dei vostri prodotti, saprete sempre di poter sistemare il problema facilmente.

Che caratteristiche hanno i beauty case?

Non può mancare un piccolo sguardo agli extra che possono fare la differenza nell’acquisto del miglior beauty case per le vostre necessità. Tra le accortezze e gli extra più interessanti, potrete trovare: