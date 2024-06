BELLISSIMA Smart TV Philips Ambilight a MENO di 400€! Prezzo assurdo

Se siete alla ricerca di un'ottima Smart TV da 43", oggi il TV Philips Ambilight da 43 pollici è disponibile su Amazon a soli 399,99€, rispetto al prezzo originale di 499€, offrendo un notevole risparmio del 20%. Questo modello offre una qualità d'immagine ultra nitida grazie al Processore P5 AI Perfect Picture, oltre ad essere dotato di tecnologia Ambilight su 3 lati per un'esperienza visiva senza eguali. Grazie a Google TV, gli utenti possono godere di un'ampia varietà di app e utilizzare comandi vocali attraverso Alexa o Assistente Google. Perfetto per gli appassionati di gaming grazie alla frequenza di aggiornamento di 60Hz e supporto Geforce Now, promette anche un'esperienza sonora di qualità cinema con i suoi diffusori da 20W. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro divertimento in casa con questa offerta imperdibile.

TV Philips Ambilight, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TV Philips Ambilight è l'opzione ideale per chi desidera trasformare radicalmente l'esperienza di visione domestica, offrendo immagini ultra nitide grazie al Processore P5 AI Perfect Picture che garantisce un'ottimizzazione vivida e fluida delle immagini. Supportato da HDR10+ e Dolby Vision, migliora significativamente colori, contrasto e luminosità, rendendolo perfetto per gli amanti del cinema e delle serie TV che cercano un'esperienza visiva di alto livello. Inoltre, la tecnologia Ambilight su 3 lati aumenta l'immersività, adattandosi al colore della parete e creando un'atmosfera unica per ogni contenuto visualizzato, da film d'azione ad avvincenti partite di calcio.

Per gli appassionati di tecnologie smart e videogiochi, questo televisore rappresenta un'ottima scelta grazie alle sue funzionalità avanzate. Con Google TV, offre accesso a servizi streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, e YouTube, e permette l'uso di controlli vocali attraverso Alexa o Assistente Google, soddisfacendo le esigenze di una casa connessa e interattiva. Gli appassionati di gaming troveranno nella frequenza di aggiornamento di 60Hz e nelle tecnologie di supporto come l'HDMI 2.0 e il VRR tutto ciò di cui hanno bisogno per un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi, supportata da un audio immersivo garantito dai diffusori integrati da 20W e dalle funzioni Dolby Atmos. Dunque, il TV Philips Ambilight è consigliato a chi non vuole compromessi in termini di qualità di immagine, sonoro e funzionalità smart.

In conclusione, il TV Philips Ambilight rappresenta un'eccellente scelta per chi desidera elevare la propria esperienza di visione, sia per l'intrattenimento che per il gaming. Con la sua avanzata tecnologia di ottimizzazione dell'immagine, l'esperienza cromatica unica offerta da Ambilight e la flessibilità di Google TV, offre un rapporto qualità-prezzo notevole, soprattutto alla luce del suo attuale prezzo scontato di 399,99€ rispetto al prezzo originale. È un acquisto consigliato a chi cerca di immergersi completamente nei propri contenuti preferiti, supportati da una qualità visiva e sonora di alto livello.

