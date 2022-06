Il fascino per l’oriente, negli anni, ha conquistato davvero tantissime persone. Dalle stampe giapponesi, alla romantica fioritura dei ciliegi, al gustosissimo sushi sono moltissime le cose che ci attraggono e che ci avvicinano a queste culture a noi lontane. Il cibo è senza dubbio uno degli elementi che più ci incuriosisce, facendoci scoprire non solo nuovi sapori ma anche tradizioni e gesti quotidiani tipici di alcuni popoli orientali. Uno degli oggetti più iconici e usati sia in Giappone che in Corea è arrivato anche da noi, rivoluzionando i nostri pasti fuori casa e sostituendo in modo elegante i nostri brutti contenitori da pranzo al sacco: il bento box!

Facciamo però un salto indietro, per chi non fosse così appassionato alle culture orientali e si fosse perso qualche pezzo… Il “bento”, o “bento box”, è un porta pranzo pratico e compatto, diffuso principalmente in Giappone e in Corea. Questo oggetto può assumere varie forme, colori e dimensioni, differenziandosi anche per il materiale con cui è progettato, ma la caratteristica principale che lo contraddistingue da qualsiasi altro contenitore porta vivande è un’altra. La sua vera ricchezza, infatti, risiede nel contenuto: i bento box vengono preparati con all’interno pasti super completi, in cui l’apporto di proteine, carboidrati e vitamine è bilanciato e attentamente dosato.

Un pranzo bento adeguato è realizzato con grande cura, offrendo una varietà di gusti, consistenze e gruppi di alimenti diversificati tra loro. Solitamente in Giappone e in Corea i bento comprendono riso, carne o pesce e verdure in salamoia, ma le varietà sono tantissime. I pasti, inoltre, si modificano anche con il cambio delle stagioni in cui sono utilizzati frutta e verdura del momento. Un bento è quindi un pasto in scatola monoporzione solitamente composto da un carboidrato (a piacere tra riso o noodles), una proteina (scelta tra carne o pesce) e un contorno di verdure in salamoia oppure cotte.

La fama di cui godono i giapponesi riguardo all’ordine e alla ricerca continua di simmetrie, si rispecchia molto anche nella preparazione di questo pasto: abili nello sfruttare ogni minimo spazio, anche nell’elaborazione dei bento mettono cura e meticolosità. In questo articolo vi porteremo nel mondo dei bento box, raccontandovi anche aneddoti e curiose particolarità, offrendovi alcune opzioni tra cui scegliere e spiegandovi le diverse caratteristiche tra i vari tipi di bento in commercio. Starà a voi scegliere quello più adatto ai vostri gusti e al vostro spazio in borsa!

Migliori bento box

Bento box semplice

Partiamo da un bento box molto semplice e dalla grande praticità. Questo bento è un contenitore dal design elegante in perfetto stile giapponese, con una capienza massima di 1200 ml. Dotato di 2 lunch box sovrapposte, la sua struttura permette di mantenere separati gli alimenti, aiutandovi anche con un divisore rimovibile (incluso nell’acquisto) arrivando a creare fino 3 scomparti. Il contenitore è in plastica durevole, resistente e lavabile anche in lavastoviglie, mentre il coperchio è in legno ed è lavabile soltanto a mano. Oltre al divisore rimovibile, questo bento è venduto dotato di posate e di una spessa fascia elasticizzata, indispensabile per avvolgere il contenitore e utile anche come manico per il trasporto.

VEDI SU AMAZON

Bento box in legno

Se siete alla ricerca di un bento box più tradizionale, le soluzioni in legno fanno decisamente al caso vostro. Questo bento è realizzato in legno robusto, con una lavorazione che oltre a garantirne un ottimo utilizzo ricrea lo stile dei bento box Giapponesi, simbolo della loro cultura per la nutrizione sana ed equilibrata. Compatto e facile da trasportare, si compone di 2 grandi contenitori da utilizzare secondo le proprie esigenze. I due livelli rendono quindi facile mantenere il cibo in ordine e separato, con il vantaggio di evitare qualsiasi mescolamento durante il trasporto. Dal design chic ed elegante, questo bento include due raffinate bacchette di legno rivelandosi così un perfetto regalo da fare a chi ama l’oriente e la sua tradizione culinaria.

VEDI SU AMAZON

Bento box per bambini

I bento possono essere un’ottima soluzione per riporre la merenda dei bambini, oppure per conservare il pranzo da portare in gita all’aperto. Ecco allora che viene in vostro soccorso questa soluzione super pratica, adattissima per essere trasportata dentro gli zainetti e facile da lavare una volta concluso il pasto. Dotato di ben 4 scomparti, questo bento agevola la divisione dei diversi snack al suo interno, evitando così che si mescolino e agevolando i più piccoli durante il loro pasto. Il contenitore è quindi composto solo da uno strato, con un volume complessivo di 850 ml. Robusto e durevole, il contenitore è comodamente lavabile in lavastoviglie rimanendo perfetto anche dopo un lungo utilizzo. Le fantasie tra cui scegliere sono tante: dal coperchio con i leoni per i più coraggiosi, agli astronauti che volteggiano tra i pianeti per gli amanti dello spazio, agli unicorni super colorati per i bimbi più sognatori. Ciliegina sulla torta? Questo bento box è fornito di una guarnizione in silicone lungo il bordo del coperchio, che assicura la freschezza degli snack all’interno ed evita la fuoriuscita di liquidi!

VEDI SU AMAZON

Bento box per microonde e frigo

Per chi lavora ed è sempre di corsa, preparare i pasti la sera prima è un’abitudine ricorrente che fa risparmiare tempo e permette di organizzare le cose con più calma. Ecco allora che in questo caso diventa utilissimo avere dei bento box che si possano mettere in frigorifero, durante la notte, o che si possano scaldare al microonde durante la pausa pranzo in ufficio. Il modello che vi proponiamo è del brand Tallybo, ed è super accessoriato e comodissimo da portare con sé. La sua lunch box ha una capienza di 1200 ml, 3 scomparti ermetici e resistenti in microonde ed è venduto insieme ad una borsa pranzo multifunzione facilmente lavabile in lavatrice. Un vero e proprio kit da pranzo fornito di tutto l’occorrente: completo di posate e divisore, i suoi coperchi sono dotati di guarnizioni in silicone antiperdita e di valvole per chiusura ermetica e di sfiato per la condensa dei cibi caldi. Per veri pro del pranzo al sacco!

VEDI SU AMAZON

Bento box in acciaio

Per chi subisce il fascino orientale ma rimane ancorato ad uno stile più industrial ed estremamente pratico, un bento box in acciaio è il giusto compromesso. Totalmente realizzato in acciaio inossidabile per alimenti, questo contenitore firmato G.a HOMEFAVOR ha una capacità massima di 1400 ml ed è dotato di ben 5 scomparti in cui riporre i vari cibi. Durevole ed ecologico, questo bento non si arrugginirà e oltre ad avere una maggior resistenza rispetto ad altri materiali sarà il compagno di merende giusto e rispettoso dell’ambiente. Il suo punto di forza è senza dubbio l’ermeticità: grazie ai fermagli di bloccaggio su entrambi i lati e al cerchio in silicone a tenuta stagna, la scatola del pranzo sarà saldamente chiusa evitando qualsiasi fuoriuscita di cibo. Viaggerete senza preoccupazioni con il vostro bento all’interno di zaini e borse in totale libertà e sicurezza.

VEDI SU AMAZON

Cos’è e come scegliere il bento box

La storia dei bento parte da molto lontano, arrivando a oggi con diverse tipologie presenti sul mercato contraddistinte da varie strutture, essenziali per raggiungere ognuno il proprio scopo. I numerosi tipi di bento da gustare colpiscono sia per il design della scatola che per il contenuto della stessa, e nelle culture orientali questi elementi godono di grande considerazione. Le caratteristiche di un bento dicono molto sull’occasione in cui viene utilizzato, sulla stagione e persino sul consumatore che ne fa uso. Questo pasto confezionato in modo ordinato e compatto è la pratica soluzione adottata sia dai bambini a scuola che dagli impiegati indaffarati, rivelandosi una vera e propria risorsa di energie a cui attingere nel momento del bisogno.

Tradizionalmente la madre della famiglia prepara il pasto sia per i suoi figli che per il marito, con grande cura non solo per la scelta degli alimenti da mettere all’interno del bento ma anche per la disposizione e le decorazioni da fare. Questo può risultare un compito davvero laborioso, e se si tratta di prepararlo per i propri bambini a volte risulta difficile e persino scoraggiante. I bento, infatti, nella cultura orientale comunicano molto su quella che è la posizione sociale del bambino e sulla sua vita familiare.

Il lavoro di preparazione assume quindi maggiore importanza, trasformandosi in un momento in cui viene messa in gioco la reputazione del bambino e della sua stessa famiglia. Preparato solitamente la sera prima, il bento ha scatenato una vera e propria competizione tra le madri che cercano disperatamente di cimentarsi in piatti estremamente elaborati e accuratamente decorati per difendere la reputazione del bambino e della sua famiglia.

La pressione sociale che provano le madri è quindi altissima, spingendole a essere costantemente alla ricerca di idee originali e autentiche per stupire non solo il proprio bambino ma anche i suoi compagni di classe e le persone a lui intorno. Una vera e propria mania che ha preso il sopravvento, arrivando a spopolare anche sul web tra video Youtube e ricette caricate su Instagram. Le proposte sulla preparazione dei bento sono quindi davvero infinite, ed è facilissimo potersi ispirare per trovare la ricetta che fa al caso nostro! Qui di seguito vi proponiamo un breve elenco dei bento box più diffusi in Giappone, specificando subito che si tratta solo dei principali modelli e che le varianti in circolazione non si esauriscono a quelle descritte qui sotto.

Bento makounouchi

Il bento makunouchi è senza dubbio uno dei più comuni. Si presenta come una scatola a due sezioni che può essere facilmente trovata già preparata all’interno di minimarket, mercati e grandi magazzini. È comunissimo trovarla in vendita anche nelle stazioni, diventando così uno dei piatti preferiti per chi è in viaggio o dei pendolari giornalieri. Un lato della scatola contiene un piatto di riso mentre l’altro piccoli contorni colorati e ben disposti, uniti alla carne o al pesce.

Bento koraku

Il koraku bento è un bento di grandi dimensioni che viene solitamente condiviso in un ambiente pubblico, come il parco, specialmente durante la stagione di fioritura dei ciliegi. Da fine marzo a inizio aprile i parchi si popolano di famiglie e gruppi di amici, che si ritrovano a condividere questo momento di festa in compagnia godendosi anche gli ottimi pasti contenuti all’interno di questo bento formato famiglia. È principalmente riempito con piatti tradizionali giapponesi scelti per riflettere la stagione, variando quindi di periodo in periodo. Oltre ai piatti preparati con i cibi della stagione in cui ci si trova, al suo interno ci sono alcune pietanze ricorrenti come gli onigiri (polpette di riso triangolari) o gli involtini maki-zushi.

Scatole jubako

Tra i vari tipi di bento, le scatole jubako sono tra quelli con la struttura più semplice. Letteralmente significa “scatole a più livelli“, ed è per questo che una jubako box si presenta come un contenitore con una serie di lunch box impilate l’una sopra l’altra. Questo pranzo al sacco a multistrati è il modo perfetto per preparare cibo a sufficienza per tutti senza occupare troppo spazio. Curiosità? Le jubako box sono molto apprezzate in Giappone durante il capodanno, e vengono prenotate con largo anticipo in ristoranti stellati che si occupano della laboriosa preparazione. Le scatole impilabili vengono quindi ritirate e consumate a piacere, e alcune arrivano fino a ben 6 livelli di altezza!

Bento aisai

Aisai bento significa “bento fatto da mogli amorevoli”, ed è una tipologia di bento che nasce esattamente con questo intento. Le mogli, infatti, oltre ad occuparsi della preparazione dei pranzi per i bambini preparano questo pranzo speciale anche per il marito. Si tratta di un bento box molto curato, in cui nella fase di preparazione si presta molta attenzione alle decorazioni, alle forme degli involtini e ai colori utilizzati per la composizione.

Non a caso, infatti, in commercio sono disponibili numerosissime formine e stampi in cui riporre il riso, così da poter creare simpatiche palline di riso a forma di gattino, animaletti e altro ancora. Per il riso le forme più in voga sono decisamente quelle di Hello Kitty e Pikachu, mentre le verdure assumono forme di cuori, stelline, mezze lune e decorazioni floreali. Tik tok e youtube sono il regno dei bento box: innumerevoli video spiegano come preparare un bento da zero, che ingredienti scegliere e come disporli in modo creativo e accattivante. Se si vuole coronare il tutto, per i bambini si può riporre il bento box dentro un apposito zainetto pratico da trasportare. Anche qui la scelta è amplissima, e in Giappone sono molto apprezzati quelli ispirati ai cartoni animati più amati dai bambini.

Caratteristiche dei bento box

Materiale

Oggi i bento box vengono spesso acquistati nei minimarket già confezionati, ma moltissime persone continuano a occuparsi personalmente della preparazione del pasto non solo per portare avanti la tradizione ma anche per risparmiare. È bene allora dedicare maggior attenzione alla scelta del bento, guardando anche il materiale con cui sono realizzati e i vantaggi che si possono trarre. Prima dell’arrivo dei materiali moderni, le scatole bento erano intagliate a mano nel legno. I bento erano intagliati, laccati e disegnati da artigiani che con cura lavoravano con dedizione ogni singolo bento. Più sontuosa era la scatola, più veniva comprata da persone di alto rango e più il costo. era elevato.

Oggi sono molto comuni i bento realizzati in plastica, ma li troviamo anche in acciaio e restano in commercio anche le scatole in legno e in bambù per chi cerca un prodotto più originale. Queste ultime, inoltre, offrono un’alternativa più ecologica per chi ha a cuore l’ambiente e adotta stili di vita più eco-consapevoli. Elenchiamo brevemente i pregi di ciascun materiale:

plastica: i bento in plastica sono facili da lavare, leggeri e adatti soprattutto per i bambini

i bento in plastica sono facili da lavare, leggeri e adatti soprattutto per i bambini legno e bambù: oltre ad essere una soluzione più green, i bento in legno sono più eleganti

oltre ad essere una soluzione più green, i bento in legno sono più eleganti acciaio: i bento box in acciaio hanno il vantaggio di essere i più resistenti e compatti

Capienza

Nella scelta del bento una delle cose che più bisogna tenere in considerazione è senza dubbio la capienza della scatola, in modo tale da capire quanto cibo può starci e per quante persone è adatta. I bento più comuni sono adatti a soddisfare le esigenze di una sola persona, consentendo di riporre all’interno un unico pranzo solitamente suddiviso tra riso, carne/pesce e contorno. Tuttavia, esistono modelli in grado di soddisfare la fame di più persone, adatti anche per pic nic in famiglia o tra gruppi numerosi di amici. In questo caso la scelta dovrà ricadere su bento box di grandi dimensioni, spesso composte da più piani sovrapponibili capaci di contenere fino a più di 3kg di cibo.

Versatilità

I bento box sono spesso realizzati con all’interno cibi che si consumano da freddi, come riso e verdure, ma può capitare di voler cucinare qualcosa che poi necessita di essere nuovamente scaldato prima di poterlo mangiare. Ecco allora che in commercio troviamo bento box adatti al microonde: i bento verranno così inseriti all’interno del microonde per essere scaldati a proprio piacimento. Il porta pranzo sarà quindi adatto per un uso a diverse temperature (le temperature cambiano da bento a bento), potendo anche essere conservato al freddo all’interno di freezer e frigoriferi. Fate attenzione anche al coperchio di cui sono dotati perché, ad esempio, i coperchi in legno e in acciaio non possono essere inseriti nel microonde e subire alte variazioni di temperature. In questo caso dovrete prima rimuoverli e inserire nel microonde soltanto la lunch box, riscaldandola secondo i vostri gusti.

Praticità

Quando portiamo il pranzo nello zaino o all’interno della borsa dobbiamo essere certi che con i nostri movimenti non ci siano fuoriuscite o perdite di alcun tipo. Comprare quindi un bento box che sia di qualità e altamente ermetico è fondamentale, soprattutto se la nostra giornata è fatta di tanti spostamenti e di pendolarismo sui mezzi pubblici. Guarnizioni in silicone, contenitori dotati di doppia chiusura tramite ganci laterali ed elastici resistenti che avvolgono la lunch box sono elementi validissimi a garantire il trasporto del nostro pranzo in totale sicurezza. Se le vostre giornate sono fatte di corse continue da un posto all’altro, la scelta del bento box sarà quindi orientata verso un prodotto affidabile e compatto, capace di resistere agli scossoni dello zaino durante il viaggio.

Tradizioni sui bento box

Di tutte le misure, colorati e di materiali differenti, i bento box hanno radici nell’oriente ma sono riusciti a conquistarci diventando i padroni dei nostri zaini e delle nostre borse durante i pranzi fuori casa. Come già detto in precedenza, ormai la maggior parte dei bento sono realizzati in plastica o altri materiali moderni, ma non manca chi li desidera in legno o in bambù per portare avanti l’antica tradizione.

In Giappone, infatti, esistono ancora artigiani che in piccoli villaggi continuano a produrre i bento in legno, intagliati, laccati e decorati minuziosamente. Le tipologie di legno utilizzato sono molte: dal cipresso giapponese, al legno di giuggiola o all’albero di abete, le materie prime utilizzate sono pregiate e dalle bellissime venature. Anche le decorazioni sul legno possono essere molto elaborate, rimandano a simboli e colori del Giappone.

Una delle raffigurazioni più comuni è quella dei fiori di ciliegio: questi delicati ed eleganti fiori rappresentano per la cultura giapponese la rinascita della natura e la presa di coscienza della caducità delle cose, meravigliosi doni primaverili destinati ad appassire in poco tempo. I bento rappresentano quindi non dei semplici porta pranzo, ma veri e propri oggetti ricchi di un’eredità culturale molto antica, con cui condividere i momenti del pasto insieme ai propri affetti. Proprio gli affetti e i legami sentimentali giocano un ruolo importante nella preparazione dei bento, soprattutto se si tratta dei pasti preparati per i bambini.

Come accennato in precedenza all’interno di questa guida, le mamme giapponesi prestano molta cura nella preparazione dei pasti che i loro figli porteranno a scuola. Creatività e fantasia sono al centro delle pietanze all’interno dei bento, lasciando molto spesso a bocca aperta chi scoperchia la scatola. In particolar modo sono i bento aisai quelli più elaborati, in cui non è raro trovare prelibatezze di ogni genere coronate da messaggi dolci scritti in furikake (condimento secco). Insomma, un vero e proprio mondo racchiuso in una piccola scatola da viaggio in grado di affascinare grandi e piccini.