Se siete alla ricerca di uno strumento che vi aiuti a teneri in forma, ed a condurre uno stile di vita sano e salutare, allora vi farà piacere sapere che su Amazon è attualmente in sconto al prezzo più basso della rete, la splendida bilancia smart Xiaomi Mi Smart Scale 2!

Un prodotto davvero ottimo, non solo per pesarsi, ma anche per tenere conto del proprio stato fisico, oltre che dei propri progressi in ambito sportivo! Un articolo che, di norma, costerebbe circa 24,99€ ma che, grazie ad uno sconto applicato del 37%, è oggi in offerta a soli 15,80€!

Un prezzo davvero ridicolo per questa splendida bilancia che, alimentata a pile (bastano 3 batterie AAA), vi permetterà di tenere sotto controllo diversi aspetti del vostro corpo tra cui, ovviamente, il peso. Progettata per essere utilizzata con l’applicazione Mi Fit (di recente rinominata Zepp Life), la Mi Smart Scale 2 è una bilancia munita di elettrodi sulla piantana d’appoggio, grazie ai quali è in grado di rilevare 13 diversi parametri corporei, quali massa muscolare, grasso e persino la quantità di acqua presente nel nostro corpo.

Dal design semplice, minimalista ma elegante, Mi Smart Scale 2 ha uno spessore di soli 20 mm, ed è in grado di memorizzare al proprio interno le informazioni dettagliate di ben 16 utenti diversi, che possono essere gestiti singolarmente grazie alle specifiche memorizzare dall’app.

In sintesi: si tratta di una bilancia smart leggera, dal design accattivante e dalle straordinarie performance, perfetta da abbinate alla propria smart band, così da tenere conto dei propri progressi ma, soprattutto, della propria salute! Il prezzo, del resto, è davvero accattivante e, per questo, vi suggeriamo caldamente di affrettarvi, visti i pochissimi pezzi disponibili! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che questa splendida bilancia subisca un possibile rincaro.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!