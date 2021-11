Bitdefender: super sconti per la Cyber Week, risparmi fino al 63%

Come ormai succede da qualche anno il Cyber Monday non è l’ultimo giorno degli sconti dopo il Black Friday ma tende ad estendersi per tutta la settimana e a volte anche di più. È questo il caso del Black Friday di Bitdefender che, fino al 14 dicembre, propone i suoi prodotti con sconti che arrivano addirittura al 63%!

Bitdefender è uno dei migliori software di sicurezza presenti sul mercato e ormai da anni risulta ai vertici delle classifiche per quanto riguarda la protezione dei propri dispositivi. Con il passare degli anni non esistono più i semplici antivirus ma tutti i programmi di questo tipo si sono evoluti con caratteristiche sempre più avanzate che permettono un controllo in tempo reale per qualsiasi minaccia possa arrivare anche tramite internet.

Un esempio sono le protezioni “antiphishing e antifrode” che prevengono i tentativi di phishing o le frodi online quando si naviga o si fanno acquisti e operazioni bancarie online. Non mancano ovviamente anche funzioni di controllo parentale, protezioni per webcam e controllo microfono, online banking sicuro, protezione hotspot e molto altro ancora.

Grazie a Bitdefender avrete tutto questo e molto altro ancora con sconti eccezionali. Le offerte sono principalmente tre:

Oltre a questa offerta, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!