Black Friday Aliexpress, i prodotti da non perdere!

Il Black Friday 2021 è ormai dietro l’angolo. Esattamente come voi, non vediamo l’ora di conoscere quali saranno tutte le principali offerte e di comunicarvele al più presto. Anticipiamo già che non mancheranno i principali oggetti tecnologici, quali smartphone o computer, ma anche tantissime altre proposte, come ad esempio cuffie, robot per la casa e molto altro! Insomma, lo store di Aliexpress è pienissimo di offerte, per questo motivo vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro portale, poiché non mancheremo di riportare le più importanti.

In questo articolo, tuttavia, abbiamo provato a bruciare un po’ le tappe suggerendo alcuni prodotti che, secondo noi, saranno grandi protagonisti del Black Friday, quindi da tenere d’occhio insieme a tante altre proposte sullo store Aliexpress.

Prima di lasciarvi alla nostra carrellata di prodotti, vi ricordiamo che monitoreremo l’andamento dei prezzi, in modo tale da proporvi una selezione con i migliori prodotti con una panoramica puntuale e precisa.

Air Pro 3

Questi auricolari Bluetooth, completamente sprovvisti di cavi, sono un toccasana per chi è solito ricevere chiamate mentre è al volante o per chi, invece, molto semplicemente ha bisogno di un device che gli permetta di evitare cavi chilometrici durante la visione di Film e Serie TV attraverso la propria Smart TV, considerando che i vari ingressi jack e USB sono riposti nella parte posteriore del televisore. A concludere, un design pulito e leggero, che assicura un aspetto gradevole e un peso pressoché nullo. Ovviamente, non manca la compatibilità per IOS e Android, quindi qualunque sia lo smartphone in vostro possesso, non disperate, le potrete utilizzare senza alcun problema.

Sony X85J

Sony, da sempre, è uno dei produttori TV più apprezzati, e con il modello X85J nella sua versione da 55” ce lo dimostra. Questo televisore, equipaggiato con il processore X1 e con il sistema operativo Google TV, regala immagini molto nitide a risoluzione 4K e 60Hz, una condizione di visione pressoché perfetta per Film e Serie TV attraverso le più importanti app video, e per i videogiochi. Un esempio? La fiammeggiante PlayStation 5! Essendo un televisore dotato di sistema operativo Google, poi, lo potrete utilizzare come assistente vocale direttamente dal telecomando. Ma non finisce qui! Anche gli affezionati ad Alexa avranno di che gioire: il televisore è perfettamente compatibile anche con i dispositivi Amazon!

Samsung S21

Quando si parla di smartphone, Samsung è sempre tra i marchi più citati. Questo telefono, compreso di carica batteria e persino cuffiette, con il suo schermo da 7,3” e una risoluzione pari a 1440x3040p, si mostra in grandissima forma, e non si fa trovare impreparato nemmeno sul fronte memoria. Lo storage, infatti, nel modello da noi suggerito, vanta 512GB, mentre per quanto riguarda la memoria RAM ci si attesta sui 12GB. Davvero una gran bella dotazione che vi consentirà di scaricare tutte le vostre app preferite e di navigarle in modo reattivo. Inoltre, grazie ai sensori dual-core, anche le foto e i video catturati dalla camera posteriore non mancheranno di soddisfare chi è solito creare contenuti multimediali.

CHUWI GemiBook Pro

Un buon portatile fa sempre comodo, soprattutto un modello equipaggiato con 8GB di RAM e 256GB di SSD che, insieme al sistema operativo Windows 10 già pronto per l’aggiornamento alla nuovissima versione, assicura delle performance ottimali e una vastissima compatibile software, dalle più note applicazioni di editing video e streaming, a programmi di grafica o lavoro come ad esempio il noto pacchetto office. Infine, la risoluzione 2K e lo schermo 3:2 wide garantiscono una buona esperienza video con le maggiori app di streaming quali Netflix, Amazon Prime o Disney+, merito anche di una batteria efficace e che assicura un’ottima autonomia del dispositivo.

Xiaomi Mi TV Stick Android TV

Avete un TV non troppo moderno e non sapete come accedere alle principali app di streaming quali Netflix, Disney+ o Amazon Prime? Non disperate, perché con questa Xiaomi Mi TV Stick trasformerete il vostro pannello in un dispositivo smart e provvisto di sistema operativo Android. Così facendo, non prima di collegare il tutto con il comodo cavo HDMI inserito nella confezione, vi si apriranno le morte ad una miriade di servizi attraverso i quali recuperare i migliori film e le serie TV, chiaramente senza rinunciare ad una buona resa sonora e video, assicurata dal supporto 5.1 e dal cavo HDMI, come specificato.

Aspirapolvere intelligente Roborock Dyad

Fare le pulizie porta via un sacco di tempo, è risaputo. Una buona strumentazione, però, un device in grado di farle al meglio, può ridurre drasticamente le ore e i minuti che solitamente investiamo. A tal proposito, in aiuto, c’è l’aspirapolvere intelligente Roborock Dyad che, partendo da funzioni basilari come spolverare, è utile in realtà anche per la rimozione di liquidi sparsi per il pavimento, cibi vari e molto altro! Così facendo, lo potrete utilizzare per ogni evenienza, e grazie al sistema che permette al dispositivo di raggiungere anche gli angoli e gli spazi più stretti, persino in tutte le stanze, dal bagno alla cucina!

