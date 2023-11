Black Friday MediaWorld, i prodotti da tenere d'occhio

Si sta avvicinando l'evento più importante dell'anno dedicato agli acquisti, ossia quello che spingerà tutti i negozi e gli e-commerce a rilasciare sconti imperdibili. Stiamo parlando ovviamente del Black Friday che, quest'anno, si terrà il 24 novembre. Come in ogni edizione, però, le offerte sono solite partire una o più settimane prima del grande giorno, con la possibilità che si estendano anche dopo il Cyber Monday che, in teoria, dovrebbe essere l'ultimo giorno dedicato al noto evento, che anticipa quelle che saranno poi le attività natalizie.

Uno degli e-commerce su cui varrà la pena soffermarsi è Mediaworld, che in realtà ha già iniziato il suo Black Friday con offerte a ondata, con un catalogo prodotti così immenso che sarà quasi impossibile non trovare in offerta gli articoli di vostro interesse. Essendo uno store specializzato nell'elettronica di consumo, aspettatevi grandi offerte su ogni genere di elettrodomestici per la casa, nonché su computer di varie tipologie. Con questo articolo, intanto, vorremmo che teneste d'occhio alcuni prodotti che potrebbero ricevere tagli di prezzi importanti durante l'evento, in base a quanto accaduto nelle scorse edizioni.

La selezione riguarda prodotti appartenenti alle più disperate categorie, sempre però con un occhio di riguardo a quelle che sono le specialità del noto portale che, ribadiamo, si concentra su smart TV, informatica, telefonia e su tutto ciò che riguarda i prodotti elettronici che ci accompagnano nella quotidianità. Ciò detto, vale la pena sottolineare che non ci sono certezze relative al fatto che i prodotti riportati di seguito vengano scontati al Black Friday ma, trattandosi di soluzioni di un certo livello, crediamo sia saggio tenere d'occhio i loro prezzi.

