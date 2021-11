Black Friday Amazon: 10 videogiochi imperdibili, a meno di 20€!

L’Early Black Friday di Amazon continua ad offrire proposte molto allettanti, quest’oggi tutte a tema videogiochi! I titoli in sconto sono infatti moltissimi, e parliamo di produzioni molto note e apprezzate dal grande pubblico. Grandi giochi ad ottimi prezzi, insomma, con sconti che riescono persino a dimezzare il prezzo originario, riducendo di un buon 50% il costo, in alcuni casi. Se siete appassionati di videogiochi, dunque, questo è il momento giusto per aggiornare la vostra collezione!

Come anticipato in apertura, questa tornata di sconti ha messo in primo piano grandi nomi del settore videoludico, per cui dovreste necessariamente trovare qualcosa che risponda ai vostri gusti. Un buon esempio? In vista dell’imminente arrivo di Elden Ring, l’eccezionale Dark Souls 3 potrebbe fare al caso vostro, e per soli 16,98€! Un prezzo ridottissimo che vi consentirà di entrare nel difficile e affascinante universo Souls, tra boss fight molto ardue e luoghi fantasy da esplorare con la lente d’ingrandimento.

Tuttavia, non tutti potrebbero avere lo stomaco per sopportare le mostruosità di Dark Souls 3, ce ne rendiamo conto. Non a caso, in totale contrasto, suggeriamo la Arkham Collection, una raccolta dei migliori giochi dedicati all’uomo pipistrello più famoso di tutti i tempi, tre videogiochi open world all’interno dei quali fronteggiare i migliori villain di Batman, tra i quali Joker e Harley Quinn! Ancora non soddisfatti? Davvero!? Allora sappiate che in sconto trovate anche l’eccezionale shooter competitivo Rainbow Six Siege a soli 16,98€! Oppure il rilassante Life is Strange 2 o lo strategico Hitman 2, entrambi a meno di 20,00€!

Insomma, i videogiochi in offerta sono veramente moltissimi, e siamo certi troverete qualcosa in linea con i vostri gusti, un bel videogioco da giocare in vista dell’imminente stagione festiva! A tal proposito, se vi interessa conoscere i migliori prezzi, suggeriamo di iscrivervi ai nostri gruppi Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!