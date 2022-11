Se siete alla ricerca di prodotti per le pulizie di casa a prezzi contenuti, senza però rinunciare alle migliori marche, il Black Friday Amazon ha molto da offrire in tal senso, con proposte entusiasmanti su tutto ciò che riguarda la pulizia domestica.

Niente elettrodomestici come aspirapolvere o robot, ma solo articoli che siete solito acquistare al supermercato, come fazzoletti, detersivi e igienizzanti. In occasione del Black Friday, tutto questo si trova a prezzi vantaggiosi, pertanto avete la possibilità di fare la spesa e riceverla direttamente a casa, con il vantaggio, ne siamo certi, di risparmiare un bel po’ di euro anche in confronto alle offerte del vostro supermercato di riferimento.

Non è raro, infatti, vedere prodotti scontati anche più del 40%. Ne sono un esempio le 160 pastiglie per la lavastoviglie Finish Ultimate Infinity, acquistabili a meno di 20 euro. Le proposte sono davvero tante e siamo sicuri che riempirete il carrello virtuale con moltissimi articoli. Lasciatevi però suggerire quelli che sono, a nostro avviso, i prodotti di cui dovreste fare scorta il più possibile, cosicché possiate risparmiare cifre importanti, al punto che potreste persino non andare più al supermercato per un bel po’ di tempo. Per tutte le altre offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale dove, ribadiamo, troverete ogni genere di articoli dedicati alle pulizie di casa.

Black Friday Amazon: 5 prodotti per le pulizie di casa a prezzi da discount!

Pastiglie Finish Ultimate Infinity Shine

Come anticipato nell’introduzione, uno dei prodotti meglio scontati da Amazon in questo periodo è la confezione da 160 pastiglie Finish Ultimate Infinity Shine al gusto limone, che potrete acquistare a soli 19,99€ invece di 39,99€. Parliamo di un prodotto ottimo per la lavastoviglie, capace di fungere anche come scudo protettivo su piatti e bicchieri, oltre che pulire in profondità. Il tutto con un occhio di riguardo alla delicatezza, quindi un prodotto perfetto anche per le stoviglie decorate.

Vedi offerta

Profumatore lavatrice Lenor

Se volete donare al vostro bucato un profumo irresistibile, suggeriamo l’offerta sulla confezione da 6 di Lenor al gusto di oro e fiori di vaniglia, dal momento che potrà essere vostra per soli 19,99€, a seguito di uno sconto del 38%. La soluzione Lenor agisce fino a 12 settimane, il che significa che per 3 mesi sentirete sui vostri capi una fragranza e una freschezza degna di un prodotto a marchio Lenor. Per ottenere ottimi risultati non dovrete far altro che versare le perle direttamente nel cestello vuoto prima di inserire il bucato.

Vedi offerta

Panni catturapolvere Swiffer

La polvere, si sa, crea non pochi grattacapi, ma per fortuna esistono prodotti come i catturapolvere Swiffer che, oltre a spazzare via lo sporco da ogni superficie, fanno sì che questo rimanga intrappolato nel panno, evitando quindi di spostarlo da una parte all’altra. La soluzione per pavimenti composta da 120 pezzi viene venduta in questo periodo a soli 12,99€, per un risparmio netto di 10€, non certo pochi per quanto riguarda questo tipo di articoli per la casa.

Vedi offerta

Carta igienica 5 veli Foxy Cotton

A seguito di uno sconto superiore del 30%, perché non prendere in considerazione l’ipotesi di farsi scorta di ottimi rotoli di carta igienica? Amazon propone la confezione da 56 rotoli Foxy Cotton 5 veli a soli 36,99€. I rotoloni Foxy sono noti per la loro assorbenza, resistenza, morbidezza, spessore e consistenza, nonché per il fatto di essere clinicamente testati, il che significa che non avrete alcun tipo di problema sulla pelle. I Foxy Cotton sono poi il 30% più grandi rispetto alla media, quindi nella maggior parte dei casi bastano pochi strappi per venire in contro alle esigenze di pulizia.

Vedi offerta

Camp rimuovi muffa

Se preferite una soluzione che rimuova all’istante muffe, funghi, muschi e alghe dalle pareti e dalle piastrelle del bagno, consigliamo di dare uno sguardo all’offerta dedicata alla soluzione a marchio Camp, studiata appositamente per eliminare i vari tipi di muffa dagli ambienti interni ed esterni. Il suo punto forte, come detto, è quello di agire all’istante, cosicché possiate mantenere le pareti sempre in ottimo stato, riducendo così anche i rischi per la salute che potrebbe provocare l’umidità.

Vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!