Black Friday Amazon: imperdibili prodotti tech a meno di 10€!

Il Black Friday di Amazon sembrerebbe inarrestabile! Sono infatti moltissime le offerte che si stanno accalcando sullo store, con sconti davvero ottimi su praticamente qualsiasi categoria merceologica! Si va dai prodotti per la cucina ai giocattoli e, credeteci, le offerte sono così buon che talvolta si stenta a credere che siano vere!

Dove poi non arrivano le classiche offerte, Amazon offre un ricco campionario di coupon che, previa la loro scadenza (e le disponibilità), possono offrirvi doppi, se non tripli sconti, su alcuni prodotti di brand emergenti e non!

Insomma: le offerte fioccano, ma giacché sono davvero tantissime, abbiamo pensato di darvi un’ulteriore aiuto nel rintracciare quelle più appetibili e convenienti, specie considerando quella che è la ressa che, a partire da questa settimana, comincerà a generarsi per gli acquisti compulsivi in vista del Natale 2021!

Con questo spirito, abbiamo deciso di proporvi questo articolo contenente una attenta selezione operata dai nostri esperti di tecnologia e offerte, così da proporvi una piccola carrellata di quelli che sono gli sconti “tech” che proprio non potete lasciarvi sfuggire per questo Black Friday 2021 di Amazon!

Il bello è che parliamo di soli prodotti sotto i 10 euro, che possono quindi costituire un piacevole regalo per sé stessi o per i pochi cari, ma a poco prezzo. Non temete però di sfigurare! I prodotti qui proposti, infatti, sono di ottima qualità, e tra essi figurano anche nomi di primissimo rispetto, come Logitech, Tenda e Clementoni!

Non si tratta, dunque, di paccottiglia, ma di vere e proprie occasioni a prezzi imperdibili, di cui val certamente la pena approfittare, specie ora che è ufficialmente cominciata l’ultima settimana di offerte, e si incorre già nel rischio che i prezzi di alcuni articoli possano tornare al loro valore originale.

Sapientino Dog Bit

Un prodotto delizioso! Dog Bit è un giocattolo tecnologico prodotto da Clementoni per la sua storica linea “Sapientino”, pensata per offrire a bambini di tutte le età, dei giochi creativi che possano anche stimolare lo sviluppo cognitivo e la curiosità. Pensato per insegnare ai più piccoli alcuni elementi di coding e programmazione, Dog Bit percepisce i suoni, reagisce ai battiti delle mani, e può essere programmato per parlare. Il bello è che tutto può essere impostato semplicemente via app, e con il supporto di un tablet o di uno smartphone, senza quindi dover utilizzare un PC, e comunque tramite l’app sicura e certificata di Clementoni, il cui download impiegherà davvero pochissimi istanti. Un regalo di Natale davvero simpatico e “geniale” che, grazie ad Amazon, passa dagli originali 22,90€ ad appena 9,99€! Da cogliere davvero al volo!

Ripetitore Wi-Fi Tenda A9

Piccolo, compatto, ma decisamente performante, il ripetitore Wi-Fi Tenda A9 partiva da un prezzo di 25,79€, ma viene oggi venduto da Amazon ad appena 9,74€! Già questo, unito al nome del produttore (ovviamente parliamo di Tenda), dovrebbe bastare a chiunque cerchi un ripetitore di segnale per coprire al massimo la propria casa con il segnale Wi-Fi, ma qualora così non fosse, aggiungiamo che il Tenda A9 si propone, a differenza di molti prodotti sotto i 15 euro, con due antenne esterne per migliorare la ricezione e la trasmissione del segnale, e che è in grado di estendere la copertura Wi-Fi esistente fino a 200 metri quadrati. Compatibile con il 99% dei router presenti, il Tenda A9 è facilmente configurabile, supporta l’SSID nascosto e rappresenta, senza alcun dubbio, la miglior scelta possibile in questo momento per chiunque cerchi un prodotto simile.

Presa intelligente TP-Link

Quello delle “prese intelligenti è un mercato piuttosto recente, e di certo in crescita, specie dopo l’accelerazione avuta nel mondo dello smart working, che ha amplificato le necessità di chi vuole vivere in modo smart la propria vita domestica. Di che si tratta? Sostanzialmente di una presa elettrica connessa che, in accoppiata con IA come Alexa e Google Assistant, può permettere il controllo di dispositivi elettrici originariamente non smart. Pensate a prodotti come lampade, stufe o piastre elettriche, o qualsiasi altro prodotto che non necessiti altro che la messa in corrente per cominciare a funzionare. Interessati? Curiosi? Ebbene oggi, grazie ad Amazon, potrete acquistare la Presa intelligente TP-Link a soli 9,99€, contro gli originali 12,99€! Compatibile sia con Alexa che con Google Assistant, è un prodotto piccolo, abbordabile ma decisamente appagante che, a meno di 10 euro, suona quasi come regalato!

Mouse wireless Logitech M185

Piccolo, compatto ed ergonomico, il mouse wireless Logitech M185 è un prodotto davvero ottimo, specie per chi cerca un mouse da poter portare con sé in giro, che sia per studio o per lavoro. Pensato per essere utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra, il Logitech M185 è un mouse compatibile PC Windows e Mac, e non richiede altro che una presa USB è per essere utilizzato, in quanto si tratta di un dispositivo Plug and Play che pertanto, non richiede alcuna configurazione o programma aggiuntivo. Confortevole con la sua impugnatura in gomma, costerebbe 17,99€, a grazie ad Amazon ve lo porterete a casa alla metà del prezzo, ovvero a soli 8,99€ che, diciamocelo, per un mouse di qualità (e wireless) non sono affatto male!

Tastiera Logitech Logitech K120

Ancora Logitech, ancora un prodotto di grandissimo pregio, la K120 è una tastiera cablata progettata per un uso prolungato, con tasti durevoli, design elegante e anti ‎schizzi. I tasti son silenziosi e confortevoli, ed è persino dotata di un comodo tastierino numerico, che la rende una scelta ideale per i lavori d’ufficio. Sottile, leggera e dotata di piedini ‎pieghevoli inclinabili robusti, la tastiera K120 è stata progettata per poter sostenere il lavoro di 10 milioni di battiture, e promette una durabilità ben al di sopra la media, con una garanzia di ben 3 anni! Prodotto ideale per chi lavora al PC, è venduta da Amazon ad un prezzo davvero imperdibile! Soli 8,99€, contro gli originali 12,56€!

Lampadina smart Ledvance E27

Compatibile con Alexa e Google Assistant, questa lampadina smart a marchio Ledvance è uno di quei piccoli affari che proprio non potete lasciarvi scappare, specie se siete da poco entrati nel mondo della domotica, e siete alla ricerca di lampadine intelligenti che siano di qualità, ma anche abbordabili nel prezzo. Attacco E27 ovvero quello che è lo standard più comune per l’illuminazione domestica, consuma 14 kwh/1000h, ed eroga una potenza di 14 w. Dimmerabile e priva di mercurio, è facile da installare e da utilizzare, e garantisce un flusso luminoso immediato, e senza tempi di pre-accensione. Un prodotto ottimo, che grazie al portale pagherete appena 9,99€, contro i 14,48€ del prezzo originale: un prezzo davvero ragionevole, specie considerando il costo medio di questi particolari prodotti tech.

Caricatore per auto Otterbox

Ecco un oggetto piccolo ma decisamente utile, specie per chi è spesso a corto di batteria! Questo caricatore USB per auto a marchio Otterbox costa appena 8,90€ (prezzo originale: 22,99€), e vi garantirà una ricarica rapida del vostro dispositivo direttamente tramite l’accendisigari della vostra automobile. Compatto, ma di qualità, fornisce una ricarica rapida fino a 18 W, ed è compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo Android o iOS. Un prodotto di cui spesso si fa a meno, ma che si rivelerà ben presto insostituibile per chiunque abbia continue necessità di ricarica nel mezzo dei propri viaggi in machina.

HUB USB Lobkin

Altro prodotto piccolo ma molto utile, questo HUB USB a marchio Lobkin si propone con ben 7 porte USB, tutte alimentate singolarmente, e isolabili grazie ad un apposito tasto. Compatibile con la tecnologia USB 2.0, garantisce una velocità massima del trasferimento dati di 5 GB/s, ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi presenti sul mercato. La presenza di tasti singoli per accensione e spegnimento lo rende praticamente una rarità nella fascia di prezzo proposta a meno di 15 euro, ed il bello è che grazie ad Amazon, questo HUB risulta persino più conveniente (e convincente) che in origine, visto il prezzo scontato di appena 8,49€. Comodo e funzionale, è l’ideale per l’ufficio o per chiunque abbia la necessità di connettere contemporaneamente una moltitudine di dispositivi USB.

Offerte Black Friday ancora disponibili

