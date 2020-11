Black Friday GameStop: console e giochi scontati fino al 70%

Il vero Black Friday 2020 è quasi arrivato, ma i più grandi siti di e-commerce hanno già iniziato a offrire i propri sconti speciali. Ora, parliamo di GameStop, la nota catena di videogiochi che sta mettendo in offerta giochi, console per il mondo PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, oltre ad accessori e merchandise di varia natura. Il Black Friday 2020 è quindi l’occasione perfetta per recuperare i migliori prodotti dell’anno (e non solo) che ci siamo persi, il tutto a prezzi davvero incredibili.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Tra le migliori offerte troviamo Xbox One S con un 1 TB di spazio di archiviazione e Gears 5 incluso a un prezzo incredibile per il Black Friday 2020: soli 219.98 euro. Se la “piccola” One S non dovesse bastarvi, però, c’è anche un secondo bundle con uno sconto molto interessante: Xbox One X 1 TB, con Gears 5 incluso, a soli 349.98 euro.

Se siete giocatori continuamente in movimento, invece, GameStop propone un’offerta incredibile per Nintendo Switch Lite: la console è infatti disponibile al prezzo di 189.98 euro, uno dei più bassi di sempre per una console di altissima qualità. Non mancano inoltre offerte per l’usato, come questa PlayStation 4 Pro a soli 249.98 euro.

Come potete vedere, ci sono moltissime offerte in ambito console, ma non mancano – come detto – anche sconti e prezzi speciali per giochi e accessori. Poco sotto potete infatti trovare una selezione di prodotti di alta qualità a un ottimo prezzo, ma non dimenticatevi che potete consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Black Friday, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per trovare tutte le offerte del Black Friday 2020 di GameStop «

La nostra selezione di prodotti

