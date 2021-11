Black Friday Harry Potter! Tantissime idee regalo in sconto!

Natale si sta avvicinando sempre di più e pensare a dei regali convenienti è fondamentale in questo periodo dell’anno, soprattutto se volete cavalcare il mare d’offerte dell’Early Black Friday. In questo articolo vi segnaliamo i numerosi sconti sui prodotti a tema Harry Potter, con una selezione di bambole, giochi da tavolo e cancelleria, perfetti soprattutto per gli appassionati, che essi siano bambini e adulti!

Tra i vari articoli, uno dei più interessanti è il gioco da tavolo Asmodee, Harry Potter Dobble, un acquisto divertente e molto particolare dedicato a una delle saghe fantasy più seguite di sempre. Il gioco da tavolo, facilissimo da imparare e da portare con sé, è tra le idee regalo che ci ha convinto maggiormente sullo store Amazon: al momento potete acquistarlo a soli 11,32€ contro il prezzo base di 15,90€, una proposta interessante adatta a tutta la famiglia.

Lo sappiamo: tutto ciò che è da tavola, più è semplice e intuitivo meglio è, una regola silenziosamente scritta nelle preferenze di tutti quanti, per questo Harry Potter Dobble è un’ottima scelta; sia per non annoiare gli adulti, dato che le partire durano una media di 15 minuti, sia per non complicare l’esperienza ai più piccoli, una combo vincente! Ma osservando da vicino le caratteristiche del gioco, ci sono molti altri punti a favore da sottolineare: partecipando in 2-8, la sfida si baserà su 5 rapidi mini-giochi in cui i giocatori dovranno trovare il simbolo identico tra due carte nel minor tempo possibile: chi ci riuscirà per primo sarà il vincitore della partita!

Dobble, nato già da tempo, ha trovato il successo proprio grazie alla sua semplicità in tutto e per tutto ed è stato ideato in moltissime modalità diverse,ma nella versione di Hogwarts, le immagini da osservare sono delle riproduzioni cartoon di Harry Potter, Hermione e Ron, bacchette e creature magiche di ogni genere! Insomma, Asmodee vi propone un momento di piena spensieratezza a tema Harry Potter, il tutto per soli 11,32€!

Ma la convenienza non finisce qui: Amazon sta mettendo a disposizione ribassi da capogiro in questo periodo di Early Black Friday, con offerte che partono dalla cura della casa, fino a giocattoli e prodotti tech, e gli articoli a tema Harry Potter sono davvero moltissimi.

