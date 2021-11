Black Friday HP: scopri la selezione di prodotti in sconto del 15%!

Il Black Friday 2021 è finalmente arrivato, e non mancano tantissime iniziative che faranno sicuramente contenti coloro che desiderano acquistare prodotti hi-tech a prezzo vantaggiosi. HP, uno dei maggiori produttori di notebook, ha da poco inaugurato una nuova ed imperdibile promozione, che abbatte il prezzo di vendita di alcuni dei suoi articoli del 15%, mediante un coupon!

Come da tradizione, la lista dei prodotti compatibili con l’iniziativa non è particolarmente variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al notebook HP 250 G8. Originariamente venduto a 729,00€, ora è disponibile a “soli” 619,65€, grazie al codice sconto “BF21” che abbatte il prezzo consigliato del 15%, come abbiamo anticipato.

Questo notebook rappresenta la soluzione ideale per chi desidera lavorare in movimento, in quanto si caratterizza da un design sottile e leggero. Tra le sue specifiche, troviamo un elegante display dalla cornice stretta, quest’ultimo caratterizzato da un generoso rapporto screen-to-body, che permettono una visione ottimale di contenuti multimediali oppure di contenuti strettamente lavorativi.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, questo articolo vanta un processore Intel Core i5-1135G7, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Inoltre, vanta un display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD, ovvero 1920 x 1080 pixel, con una copertura antiriflesso, il tutto gestito da una scheda grafica Intel Iris X.

Insomma, stiamo parlando di un ottimo dispositivo, che è in grado di erogare una potenza sufficiente per tutte le operazioni lavorative d’ufficio. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di HP!

