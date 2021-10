Black Friday MediaWorld, i prodotti da tenere d’occhio

Come saprete, il Black Friday si terrà il 26 novembre ma già intorno alla metà del mese si inizieranno a vedere le prime promozioni da parte di svariati portali, i quali abbasseranno i prezzi dei loro prodotti in maniera pesante. Uno degli e-commerce su cui varrà la pena soffermarsi è Mediaworld e i motivi sono ovvi. Il noto store, infatti, è tra i più grandi in assoluto, con un catalogo prodotti così immenso che sarà impossibile non trovare in offerta gli articoli di vostro interesse.

A tal proposito, abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo una serie di prodotti appartenenti alle più disperate categorie, prodotti che potrebbero essere scontati durante il famoso evento o ricevere un trattamento ancora migliore qualora uno o più articoli già si trovassero in offerta.

Come detto, Mediaworld copre quasi ogni genere di merce, ed ecco perché abbiamo selezionato uno o due oggetti per ogni categoria che riteniamo potreste trovare in forte sconto già a partire dalle prossime settimane. Questo articolo verrà aggiornato periodicamente con nuovi prodotti, quindi il nostro consiglio è quello di salvarlo nei vostri preferiti e controllare costantemente i nostri aggiornamenti. Ciò detto, scopriamo quali sono le soluzioni da tenere d’occhio durante il periodo del Black Friday.

Polti Vaporella Simply VS10

Riteniamo ci siano buone probabilità che Mediaworld sconti i ferri da stiro durante il Black Friday, motivo per cui suggeriamo di tenere d’occhio il Polti Vaporella Simply VS10, visto che è uno dei migliori della categoria. Un modello che vanta un serbatoio estraibile da 1,5 litri, il quale sarà pronto all’uso dopo soli 2 minuti di riscaldamento. Con un’autonomia pressoché illimitata e una pressione pompa di 6.5 bar, avrete la certezza di stirare in maniera efficace. Se invece volete aumentare ulteriormente la già ottima autonomia di questo elettrodomestico, potrete fare affidamento alla funzione ECO, che riduce i consumi di acqua senza compromettere più di tanto la qualità della stiratura. Al momento della nostra scrittura, il portale lo propone già in offerta ma, come detto, durante l’evento il prezzo potrebbe crollare ancora di più.

Rowenta Silence Steam Pro DG9222

Rowenta produce ottimi ferri da stiro con caldaia, ed ecco perché potrebbe rivelarsi vantaggioso tenere d’occhio il Silence Steam Pro DG9222, non solo perché è il top di gamma dell’azienda, ma anche per il semplice fatto che si tratta di un modello che vi permetterà di ottenere una stiratura perfetta. I suoi potenti getti di vapore elimineranno anche le pieghe più ribelli con il minimo sforzo, a tutto vantaggio della semplicità d’uso e del risparmio del tempo. La piastra a laser è curata nei minimi dettagli e dispone di ben 400 micro fori, la cui grandezza e posizione è studiata per permettere al vapore di essere incredibilmente preciso e diretto.

HiSense 43A7GQ

Le smart TV quasi sicuramente verranno scontate, forse addirittura prima del vero e proprio Black Friday. Se volete comunque rimanere su budget ragionevoli, consigliamo di controllare il TV HiSense 50A7GQ, ossia il modello di ultima generazione di HiSense che, grazie alle sue qualità, si posiziona tra le migliori smart tv nella fascia intorno ai 500€. Il modello da 43 pollici vanta la tecnologia Quantum Dot, che assicura colori vividi e precisi, nonché una luminosità senza paragoni. Presenti inoltre i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos che, nei contenuti multimediali che li supportano, faranno sì che questo TV si esprima al meglio, merito anche della nuova piattaforma VIDAA 5.0 proprietaria del brand, che vi permetterà di passare rapidamente da una funzione all’altra. Insomma, un televisore da prendere al volo qualora venisse proposto a molto meno rispetto al prezzo attuale.

LG OLED48C15LA

Se la vostra intenzione è quella di portarvi a casa un TV OLED durante il noto evento dedicato alla scontistica, come non suggerirvi di tenere d’occhio l’LG OLED48C15LA, il quale potrebbe per la prima volta in assoluto scendere sotto la soglia dei 1.000€ durante il Black Friday. Da non confondere con il modello A1, il C15LA è quello che vi consentirà di sfruttare appieno le capacità delle console di ultima generazione, grazie al pannello in grado di raggiungere i 120Hz, ideali per giocare in modo fluido. Il pannello OLED, poi, oltre ad avere contrasti perfetti, vanta neri assoluti che, nella pratica, si traducono in un’esperienza visiva coinvolgente come nessun’altra tecnologia attualmente esistente è capace di eguagliare.

Philips Serie 2200 EP2220

Anche se non possiamo avere la certezza su che tipologia di elettrodomestici andrà in sconto, pensiamo che le macchine per caffè potrebbero godere di enormi scontistiche. I modelli sono tanti ma se lo sconto coinvolgerà anche la Philips Serie 2200 EP2220 non dovreste lasciarvela sfuggire. Grazie alle sue caratteristiche, è senza dubbio una delle macchine caffè a grani migliori che possiate acquistare. Ovvio, non costa poco, ma consigliamo di tenere sotto controllo il prezzo nelle prossime settimane. Ad ogni modo, il prezzo verrà ripagato con una soluzione capace di preparare un caffè perfetto, salvaguardandone l’aroma e il gusto. Questo specifico modello vanta, inoltre, una pressione di 15 bar, l’ideale per ottenere un buon espresso. Bella da vedere e facile da usare, con il suo display touchscreen intuitivo, dal quale potrete scegliere ben 12 impostazioni di macinatura, 3 intensità di aroma e 3 livelli di lunghezza. Grazie al filtro AquaClean, infine, avrete modo di preparare 5.000 tazze senza bisogno di decalcificare la macchina.

