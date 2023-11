MediaWorld si tinge di Black Friday! Un mese di offerte a tasso zero

Se erano giorni che non visitavate il sito di Mediaworld, sappiate che il portale online della famosa catena di elettronica si è tinto di nero, non a causa di un cambiamento grafico permanente, ma in previsione dell'evento che caratterizzerà tutto il mese di novembre: il Black Friday. Infatti, il portale ha dato ufficialmente il via al suo Black Friday, proponendo fin dai primi giorni di novembre una serie di offerte imperdibili.

Le promozioni non riguardano solo una parte del catalogo dello store, ma spaziano dalla tecnologia, come gli smartphone, fino ai piccoli elettrodomestici per la casa, come le macchine per il caffè. Le offerte saranno rilasciate a scaglioni, con i primi sconti che saranno validi fino al 12 novembre. Ciò significa che i prodotti della prima fase potrebbero non essere riproposti nelle successive, quindi vi consigliamo di consultare il catalogo dedicato e di approfittarne subito per evitare di dover acquistare lo stesso prodotto su un altro store, dove il prezzo potrebbe essere nel frattempo più elevato.

Black Friday Mediaworld, chi dovrebbe approfittarne?

Il Black Friday di Mediaworld rappresenta l'occasione eccellente per coloro che stavano attendendo questo periodo dell'anno per fare tanti acquisti e risparmiare. È anche vero però che la concorrenza tra i vari store online sarà accesa per tutto il mese di novembre e forse oltre, quando si cercherà di attirare i clienti proponendogli prodotti ai prezzi più vantaggiosi possibili. Una delle migliori offerte di questa prima ondata riguarda i JBL WAVE 100, auricolari TWS ora in sconto a soli 29,00€.

Questa prima fase dell'evento offre risparmi anche a chi vuole rinnovare gli elettrodomestici di casa o acquistare una nuova smart TV. In questo contesto, la prima ondata di offerte di Mediaworld si distingue con la Panasonic TX-55MZ800E da 55", una TV OLED di ultima generazione offerta a soli 999,00€. Si tratta di un televisore di un marchio solitamente associato a prezzi premium, ma che Mediaworld ha deciso di renderlo più accessibile in occasione del Black Friday.

I due prodotti menzionati sono attualmente tra i più vantaggiosi sul mercato, in particolare gli auricolari TWS, che in altri negozi vengono venduti a più di 30,00€, senza contare eventuali costi di spedizione aggiuntivi. Al contrario, su Mediaworld, le spese di spedizione per questi auricolari saranno di soli 1,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

