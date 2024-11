Black Friday sulle E-Bike: fino a 600€ di sconto e accessori GRATIS con Buybestgear

Se siete alla ricerca di un'opportunità unica per entrare nel mondo della mobilità elettrica sostenibile, questa iniziativa del Black Friday su Buybestgear rappresenta il momento perfetto. Con sconti fino a 600€ e numerosi accessori in omaggio, il catalogo propone una vasta selezione di E-Bike per ogni esigenza.

Vedi offerte su Buybestgear

E-Bike di alta gamma, chi dovrebbe approfittarne?

Le biciclette elettriche in promozione rappresentano la soluzione ideale per chi desidera unire sostenibilità e prestazioni. La gamma spazia dalle city bike per il pendolarismo urbano alle potenti mountain bike elettriche per gli amanti dell'off-road, con batterie Samsung di grande capacità che garantiscono autonomie considerevoli.

L'iniziativa si distingue per la presenza di modelli premium come il Lankeleisi MG600 Plus in sconto di 400€, dotato di motore da 1000W e batteria da 20Ah, o l'elegante Engwe L20 SE con il suo design step-through e motore da 250W. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli accessori, con set completi che includono caschi, lucchetti e borse da trasporto.

La promozione include anche interessanti bundle che permettono di risparmiare ulteriormente sull'acquisto di due E-Bike identiche, ideali per coppie o piccole attività. Ogni modello è accompagnato da una garanzia completa e supporto post-vendita dedicato.

Con sconti che arrivano fino a 600€ sul prezzo di listino e la possibilità di ricevere accessori gratuiti del valore di oltre 200€, questa promozione del Black Friday rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera passare alla mobilità elettrica. La combinazione di tecnologia avanzata, materiali premium e assistenza dedicata rende questi modelli un investimento sicuro per il futuro della propria mobilità!

