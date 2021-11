Black Friday Xiaomi, le migliori offerte

Siamo sempre più vicini al Black Friday e, nel frattempo, Xiaomi rimane competitiva in tutto e per tutto sul suo store. Gli articoli da tenere d’occhio sono molteplici e le offerte convenienti sono tantissime ogni giorno, ma oggi vorremmo focalizzarci sulle promozioni dello store ufficiale del marchio: vi stiamo parlando delle Road to Xiaomi Friday che, come da slogan del sito stesso, propongono ribassi e modi di risparmiare interessanti su tutta la linea!

Questo insieme di promozioni è proprio ciò che fa per voi se state cercando di acquistare articoli di telefonia, tablet, televisori e accessori tech a prezzi vantaggiosi, ma per accedervi dovrete registrarvi nell’apposita pagina dedicata agli eventi firmati Xiaomi; tramite Google, Facebook o direttamente inserendo mail e password non fa differenza, l’unica cosa rilevante è che una volta entrati avrete la possibilità di fruire di ribassi esclusivi, ottenuti proprio con il login quotidiano!

Xiaomi 11T Pro

Tra gli acquisti più interessanti c’è indubbiamente lo Xiaomi 11T Pro, il gioiellino della telefonia con schermo 6.67″, display AMOLED, RAM da 8GB e capacità della memoria interna di 256 GB, al momento potete trovarlo in sconto di ben 100€ se usufruite del Deposito di Prevendita disponibile sullo store Xiaomi. Decidendo di acquistarlo tramite questa promozione il prezzo finale sarà di 549,90€ contro gli iniziali 649,90€, basterà semplicemente accedere alla pagina, selezionare il prodotto e depositare i 100€ necessari per garantirsi l’articolo e il conseguente sconto finale. Indubbiamente una proposta molto interessante, con un solo piccolo limite, ovvero non potrete acquistare più di due stessi prodotti con la modalità Deposito di prevendita.

Redmi Note 9 Pro

Quad camera da 64MP, ricarica rapida da 30W, disponibile con 6GB + 64GB oppure 6GB + 128GB, stiamo parlando del Redmi Note 9 Pro, interessante articolo che potreste acquistare pagando solo 179,90€. Sembra un’assurdità e invece è la particolare offerta Xiaomi Più mi piace, più sconti per cui la regola è molto semplice: più utenti lasciano mi piace al prodotto, più questo scende di prezzo, nel caso del Note 9 Pro si è arrivati al ribasso massimo, partendo dalla cifra iniziale di 269,90€ e arrivando a quasi cento euro di sconto. Cosa aspettate ad accedere ad acquistare?

Mi Air Purifier 3H

L’efficiente e potente Mi Air Purifier 3H è un articolo interessante per quanto riguarda la cura dell’ambiente in cui vivete e del vostro benessere, un purificatore d’aria che rimuove polline, fumo e polveri fino a 0,3 micron; inoltre, per il massimo dell’efficienza e della comodità, è compatibile con Google Assistance e Alexa, in modo tale da rendere più smart la vostra routine quotidiana, il tutto per soli 109,99€ contro gli iniziali 199,99€: un’ulteriore promozione Xiaomi che sarà disponibile da 16/11 per sole 24h. Un’Offerta Speciale da cogliere al volo e, se avrete intenzione di acquistare più di un articolo appartenente a questa sezione, avrete la possibilità di accumulare 10€ di sconto ogni 259€ spesi e ben 20€ ogni 459€.

Xiaomi TV Q1E 55”

Android TV con schermo 55” LED 4K, senza cornice, con supporto del Dolby Vision: una smart tv qualitativamente interessante al prezzo di 599,90€ invece di 799,90€! Xiaomi vi permette di avere prezzi vantaggiosissimi nella speciale sezione eventi Nuova Prima Vendita, con anteprima flash sale dal 19 al 20 novembre, solo per 48h a un prezzo scontato di ben 200€! Pronti a correre, digitalmente, per accaparrarvene una non appena sarà online?

Mi Casual Daypack

Uno dei best seller di Xiaomi, lo zaino colorato, luminoso, piccolo e compatto in grado di soddisfare le necessità di spazio sia dei piccoli sia dei grandi. Si parla di un prodotto impermeabile, in grado di respingere pioggia e schizzi e mantenere al sicuro il contenuto al suo interno, inoltre ha una capacità di 10 litri, ottima per portare con voi pc, tablet o qualche libro e viaggiare leggeri e in comodità per tutto il giorno, tutto questo a soli 9,99€. Data l’offerta Comprane una, ricevine due avrete la possibilità di ricevere ben 2 Mi Casual Daypack al prezzo di uno solo, per avere sempre un’ottimo zaino di scorta pronto a sostenere le lunghe giornate di studio o di lavoro.

Xiaomi Pad 5

Mi Pad 5 è un tablet Xiaomi ideale sia per la produttività, sia per il relax, la batteria assicura potenza e lunga durata, sia per lavorare che per guardare film senza interruzioni e il comparto fotografico comprende una fotocamera frontale da 8 MP e una singola da 13 MP; proprio grazie alla fotocamera posteriore sarà facilissimo scansionare e condividere velocemente i propri documenti, inoltre è dotato di tecnologia True Display, ovvero regola automaticamente il suo display per fornire immagini più accurate e realistiche in base all’illuminazione ambientale. Anche Xiaomi Pad 5 è vantaggiosamente incluso nella promozione Deposito di prevendita, per cui vi basterà accedere con il vostro account e lasciare un deposito di 50€, così, in fase finale di pagamento, avrete uno sconto di ben 100€: pagherete 299,90€ al posto di 399,90€! Un prezzo molto vantaggioso per un tablet multitasking.

Mi Smart Band 5

Funzionale, pensato su misura per il vostro benessere, Mi Smart Band 5 è provvisto di rilevamento h24 della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, contapassi con avviso di sedentarietà e molte altre funzionalità interessanti in grado di aiutarvi nella valutazione della vostra routine quotidiana e delle vostre abitudini, seguendovi anche negli allenamenti indoor e outdoor. Inoltre, l’aggiunta della funzionalità PAI (Personal Activity Intelligence) monitora anche il livello di salute su base settimanale, fornendo consigli per ridurre stress con esercizi di respirazione mirati. La qualità di Mi Smart Band 5 è impressionante per il prezzo a cui è proposto: l’ampio display AMOLED a colori dinamici da 1.1 pollici è personalizzabile con oltre 65 temi e permette di tenere sotto controllo notifiche e chiamate in arrivo, insomma un vero affare per 19,99€ invece di 39,99€! Al momento potete acquistarlo a questo prezzo nella sezione Offerte Speciali dello store Xiaomi, vi basterà aspettare il 18/11 ed essere pronti ad acquistarlo durante il flash sale che durerà solo 24h!

Mi Electric Scooter 1S

State cercando di ripensare la vostra mobilità in città? Mi Electric Scooter 1S fa proprio al caso vostro, con un autonomia fino a 30km, un peso di solo 12.5 kg, velocità massima di 25 km/h e la comodità di ripiegarlo in qualsiasi momento, in soli 3 secondi, inoltre la batteria in litio garantisce sicurezza e prestazioni durature e in 3 modalità: pedonale (0-5 km/h), standard (0-20km/h), sportiva (0-25km/h). Il sistema di recupero energetico converte l’energia cinetica in energia elettrica per una maggiore durata della batteria e, per un utilizzo davvero smart, un solo tasto con molteplici funzioni permette di alternare le modalità di velocità e accendere/spegnere i fari. Sullo store Xiaomi potete acquistarlo a 349,90€ contro i soliti 490,90€, l’offerta fa parte della sezione Speciale Smart Life e dato che il Mi Electric Scooter 1S costa più di 259€ avrete altri 10€ di sconto! Affrettatevi dato che ne rimangono meno di 100 pezzi disponibili!

Mi compact Bluetooth Speaker 2

Mi compact Bluetooth Speaker 2 è uno speaker dal design moderno e compatto, un suono potente e dalle dimensioni molto ridotte, potrete portarlo facilmente con voi, senza risentirne. Il Mi compact Blueetooth Speaker 2 garantisce una connettività Bluetooth 4.2 ad alta velocità per connettervi facilmente al proprio smartphone, alla smart TV o a qualsiasi altro dispositivo smart a vostra disposizione. Inoltre, parlando anche di durabilità, con il volume all’80% l’altoparlante riprodurrà fino a 6 ore continue di musica senza interruzioni né distorsioni, una spesa conveniente dato che si parla di soli 14,99€ che vi garantiranno non un solo Speaker ma ben due! Grazie all’offerta Comprane una, ricevine due riceverete due altoparlanti al prezzo di uno.

