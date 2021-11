Blak-Out by AK, tantissime offerte su PC e periferiche in anticipo sul Black Friday

Se stavate aspettando il Black Friday per acquistare una serie di accessori per il vostro computer o magari un potentissimo notebook da gaming, potreste non dover attendere il 26 novembre, visto che AK Informatica ha attivato un’iniziativa che anticipa un po’ quello che ci si attende nelle prossime settimane.

Le offerte attuali rimarranno attive fino al 24 novembre, segno che il portale è certo di aver messo in piedi una promozione vantaggiosa. Bastano pochi secondi per scoprire che AK Informatica ha fatto centro, con sconti talmente elevati da spingervi a valutare l’acquisto di moltissimi prodotti interessanti, come ad esempio l’imperdibile l’offerta relativa al mouse MSI Clutch GM40, il quale passa 40,90€ a soli 9,90€.

Si tratta di un mouse da gaming con un DPI pari a 5.000, progettato per essere solido e funzionale. Inoltre, questo specifico modello è ambidestro, il che lo rende perfetto per chiunque. Il sensore ottico è estremamente preciso e permette di avere un miglior controllo in gioco, oltre ad un’ottima sensibilità in tutte le operazioni che siete soliti fare al PC. Insomma, un prodotto da non lasciarsi sfuggire e che potrete abbinare al tappetino HyperX Fury S Pro, creando così una combo praticamente perfetta al costo di 16,80€, visto che il suddetto tappeto per mouse viene proposto a soli 6,90€ invece di 21,90€.

Quelle presenti su AK Informatica sono offerte a 360° anche se riguardano soltanto il mondo informatico. Vi ricordiamo, infatti, che nel catalogo sarà possibile trovare ottime occasioni inerenti anche alle webcam, la cui richiesta, come saprete, è aumentata vertiginosamente negli ultimi due anni a causa di svariati motivi. Se volete migliorare la qualità delle vostre videochiamate, sappiate che di offerte ce ne sono a bizzeffe e una delle tante coinvolge la AVerMedia Live Streamer Cam 313, il cui sconto speciale vi permetterà di acquistare questo modello dotato di effetti e filtri esclusivi, risoluzione 1080p e un design girevole a 49,00€ anziché 69,90€.

Insomma, AK Informatica entra a gamba tesa nel periodo del maggior risparmio e lo fa con un’iniziativa rivolta a coloro i quali necessitano di soluzioni atte a migliorare la propria postazione di lavoro o da gaming. Le offerte sono numerose ed ecco perché abbiamo deciso di stilare in calce una piccola lista di prodotti, inserendo quelle che riteniamo essere le migliori occasioni, consci del fatto che la cosa migliore da fare è visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo.

La nostra selezione prodotti

