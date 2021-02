Bomba Mediaworld: arrivano le offerte dedicate alle smart TV con sconti fino a 2000 euro!

Vi avevamo già proposto quella che è la nuova tornata promozionale di Euronics dove, come avrete visto, tra una moltitudine di prodotti tech in sconto, c’è anche ampio spazio dedicato alle smart TV, con prezzi davvero molto convenienti. Ebbene, non paghi di quanto appena proposto, vi segnaliamo ora che anche Mediaworld si sta proponendo con una serie di offerte dedicate ai televisori a cui non si può proprio dire di no, con prezzi con articoli che possono ricevere uno sconto anche di ben 2000 euro rispetto al loro prezzo originale! E sì, non abbiamo sbagliato a scrivere.

Si tratta della tornata di offerte “Serata TV”, con cui Mediaworld ha deciso di accaparrarsi la nostra assoluta attenzione, complice la volontà del portale di non scontare solo i pannelli più “comuni”, con la classica tecnologia LED e, dimensioni, tutto sommato abbordabili, ma anche e soprattutto le smart TV di più grandi dimensioni, con tecnologie OLED e QLED e prezzi che, come vi abbiamo detto in apertura, vi faranno saltare dalla sedia!

Un esempio lampante è la straordinaria smart TV Sony KD85ZH8 da ben 85″, che dagli originali 9999,00€, passa a “soli” 7999,99€, con n risparmio netto di ben 2000 euro! Dotata di un pannello in qualità 8K e con tecnologia Full Array LED, la Sony KD85ZH8 è una smart TV dalla resa visiva straordinaria, capace di bilanciare con precisione l’emissione luminosa sullo schermo per assicurare alle scene un livello di contrasto spettacolare. La tecnologia Full Array LED, infatti, bilancia i colori chiari e quelli scuri, creando neri profondi e più che in grado di gareggiare con la ben nota tecnologia OLED, mantenendo al contempo vividi i colori, anche grazie al supporto al contrasto della tecnologia 8K X-tended Dynamic Range PRO1 di Sony, che accentua i picchi di luci laddove sia necessario.

Equipaggiata con il nuovissimo processore Sony X1 Ultimate, la Sony KD85ZH8 analizza ed elabora in tempo reale i flussi di immagini a schermo, potenziando la risoluzione di tutti quei contenuti che non sono nativamente in 8K, così da migliorare la resa visiva ed ottenere immagini ricche di profondità, texture e dettagli e grazie al supporto della tecnologia Object-based Super Resolution, l’upscaling mantiene intatti i dettagli degli oggetti a schermo, offrendo uno spettacolo realistico e pulito.

Eccezionale tanto dal punto di vista visivo quanto acustico, grazie all’intuizione di Sony di eliminare i tradizionali slot speaker in virtù di un sistema di casse posizionato direttamente sotto allo schermo, la Sony KD85ZH8 offre un audio perfettamente sincronizzato e con una notevole profondità, offrendo un coinvolgimento ed un’esperienza “spaziale” come nessun altro televisore è in grado di offrire!

A completare il prospetto di quella che è una smart TV di qualità assoluta, ci pensano poi un supporto HDR 10 di livello, delle cornici sottilissime e per nulla invadenti, un assistente vocale integrato per interagire con la smart TV praticamente senza telecomando, e l’ovvio supporto alle tantissime applicazioni disponibili per i contenuti in streaming, come Netflix, Disney+ e affini.

Insomma, con la Sony KD85ZH8 sarete certi di portarvi a casa una delle migliori smart TV del mercato, ben chiaro che essa è comunque solo una delle ottime offerte che stanno caratterizzando questa nuova tornata promozionale ad opera di Mediaworld, motivo per cui vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata all’iniziativa, linkandovi però, anche la pagina dedicata alle più tipiche offerte del giorno presenti sul portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!