Bose QuietComfort: auricolari true wireless spettacolari a -90€!

Siete alla ricerca di ottimi auricolari? Magari di un modello adatto per ascoltare la musica o praticare sport? L’offerta Amazon di quest’oggi, riguardante le Bose QuietComfort, completamente Bluetooth e sprovvisti di fili, potrebbe fare al caso vostro!

Come intuirete dal marchio, stiamo parlando di auricolari di fascia molto alta, che grazie ad Amazon e alle sue folli proposte è possibile portare a casa al prezzo di 189,36€, contro i 279,95€ richiesti in origine, per un risparmio totale di circa 90,00€!

Come accennato in apertura, stiamo parlando di un prodotto true wireless e dotato di tecnologia Bluetooth. Ciò conferisce agli auricolari Bose un’ergonomia straordinaria ed una qualità di utilizzo eccellente. Ad esempio, potrete portarveli in giro mentre correte al parco o siete al lavoro, oppure utilizzarli davanti alla vostra Smart TV, pronti ad ascoltare al meglio il vostro film preferito. Gli scenari di utilizzo, come starete immaginando, sono davvero moltissimi.

Inoltre, Bose, essendo un marchio di primissima qualità, ha equipaggiato questi auricolari con dell’ottima tecnologia, in particolare un’avanzata riduzione del rumore, utilissima per le chiamate e, in generale, tutte le volte che vi ritroverete ad utilizzare il microfono, e la modalità Aware, che garantisce la miglior immersione sonora. Sugli auricolari, poi, sono presenti alcuni tasti completamente touch che, con una pressione leggerissima, vi consentiranno di abbassare o aumentare il volume, oppure di mettere in pausa la canzone che state ascoltando!

Insomma, degli auricolari veramente straordinari, di assoluta ergonomia e qualità audio, il tutto, lo ricordiamo ancora, in sconto di oltre 90,00€!

