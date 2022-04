Il 15 aprile sarà un giorno importante per gli automobilisti, perché dovranno sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Se siete tra quelli che, nella scorsa stagione, hanno montato le gomme invernali, rinunciando alle catene da neve, sarete felici di sapere che eBay ha rilasciato una promozione che punta non solo a farvi risparmiare sull’acquisto di nuovi pneumatici, ma anche sul servizio di installazione.

Il risparmio sugli pneumatici estivi sarà garantito dal coupon “PNEU22“, che vi permetterà di risparmiare il 10% fino a un massimo di 120 euro. La scadenza del coupon è fissata al 25 aprile, quindi avete tutto il tempo per acquistare gli pneumatici adatti per il vostro veicolo e mettervi in regola con le norme del codice della strada. Il servizio di installazione, come detto, sarà incluso nel prezzo ma, nonostante ci siano oltre 500 centri di montaggio affiliati, suggeriamo di controllare che il venditore o il centro aderiscono all’iniziativa, onde evitare spese non previste.

Scoprire se il servizio di installazione è incluso non dovrete far altro che controllare se nella pagina del prodotto è presente l’opzione “Fatti montare gli pneumatici“. Qualora ci fosse, vi apparirà l’opzione “Fatteli installare” quando aggiungerete il prodotto a carrello. Ovviamente dovrete selezionare quest’ultima, cosicché il sito possa mostrarvi nella pagina successiva tutti i centri di montaggio nelle vostre vicinanze che aderiscono all’iniziativa. Non dovrete far altro che selezionare quello più vicino a voi e completare il pagamento.

La spedizione degli pneumatici, cerchi e altro sarà fatta all’indirizzo del centro di montaggio. A spedizione avvenuta non vi resta che prendere appuntamento con il centro, portare il veicolo il giorno concordato e farvi montare i nuovi pneumatici, comunicando al venditore il numero dell’ordine. eBay è affiliato con oltre 500 centri di montaggio, quindi trovare uno nelle vicinanze non sarà difficile. Oltre che sugli pneumatici, il coupon sarà compatibile anche su cerchi, bulloni, valvole e misuratori di pressione di brand come Michelin, Pirelli, Continental, Hankook e tanti altri.

Insomma, se siete tra quelli che dovranno rimontare gli pneumatici estivi e necessitano di un set nuovo, questa iniziativa di eBay non può che fare al caso vostro perché, ricordiamo, vi permetterà di risparmiare anche sulle spese di installazione, motivo per cui suggeriamo di recarvi al più presto sulla pagina promozionale.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo perfetto per ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Informazioni sul buono sconto

Codice: PNEU22

Valore Coupon: 10%

Sconto Massimo: 120€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 4 aprile 2022 ore 9:00

Fine: 24 aprile 2022 ore 23:59

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!