Una delle cose più affascinanti da osservare nella storia dell’uomo è sicuramente la trasformazione che subiscono gli oggetti. Creati e plasmati da noi come strumenti utili a risolvere i problemi della quotidianità, con il passare degli anni possono finire a essere relegati a un ruolo puramente estetico o persino scomparire dalle civiltà lasciandoci solo qualche traccia a testimoniarne la loro passata esistenza. La casa è senza dubbio uno dei luoghi in cui gli uomini si sono spesi di più per inventare ogni sorta di oggetto e utensile, sperimentando con le nuove scoperte e impegnandosi a raggiungere le soluzioni più ingegnose.

Prima che l’elettricità diventasse scontata all’interno delle nostre abitazioni, le persone si affidavano ad uno strumento preziosissimo che custodivano attentamente e utilizzavano con grande parsimonia: la candela. Per arrivare alla forma in cui le conosciamo oggi, le candele hanno però subito molte trasformazioni discostandosi parecchio dal loro aspetto originario: da pietre scavate e riempite di grasso animale che fungeva da combustibile, le candele sono passate a essere fogli di papiro arrotolati e intrisi di cera d’api o altri grassi vegetali. In questo brevissimo percorso a ritroso si vede già quanto le candele di c’era d’api siano ben più antiche di quanto si possa pensare, diventando soltanto oggi degli oggetti di design raffinati e comprati da chi ricerca candele più sostenibili.

Oggi le candele sono diventate dei veri e propri oggetti di arredamento, capaci di trasformare lo stile di una stanza o di arricchire abbondanti tavolate durante gustosi banchetti. Delicate e perfette anche per illuminare balconi e giardini, le candele sono in grado di creare la giusta atmosfera durante le nostre cene estive e si rivelano indispensabili quando si tratta di allontanare insetti indesiderati durante gli aperitivi all’aperto. Se si vuole scegliere come disporre al meglio le candele in casa le proposte a cui ispirarsi sono tantissime, e grazie anche alle infinite immagini offerte da Pinterest non mancherà di certo l’occasione da cui prendere spunto e lasciare poi spazio alla vostra creatività. Entriamo quindi nel vivo della questione, accompagnandovi in questo articolo alla scoperta delle varie tipologie di candele profumate presenti oggi, di ogni forma e dimensione e adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza!

Migliori candele profumate

Yankee Candle

La Yankee Candle è senza dubbio la sovrana delle candele, la più conosciuta e la più richiesta dagli amanti di questo prodotto. Disponibile in varie dimensioni, questa candela si contraddistingue per le sue innumerevoli fragranze: dai profumi classici o fruttati come cannella e mango alle fragranze più insolite ma molto apprezzate come “Seaside Woods” “Black Coconut”, le Yankee Candles sono prodotte con ingredienti scelti e cera di alta qualità. Le fragranze vengono rilasciate gradualmente garantendo all’interno della vostra stanza una profumazione di lunga durata. Il suo stile inconfondibile la vede inserita nella classica giara di vetro dotata di coperchio, in modo da contenere e preservare al meglio la sua fragranza. Infine gli stoppini sono in cotone 100% e senza piombo, posizionati centralmente per offrirvi una combustione ottimale.

WoodWick

Le candele WoodWick sono una vera e propria chicca: prodotto che appartiene al marchio Yankee Candles questa linea di candele è più raffinata, sia nello stile con cui si presenta che nelle profumazioni. La particolarità di queste candele è lo stoppino in legno brevettato delle candele Pluswick, che scoppietta lentamente ricreando una magica atmosfera che ricorda i rumori del camino. Il prodotto che vi consigliamo qui è una candela a tre strati, contenuta in un vaso a forma di clessidra che crea un’ampia apertura per lo scioglimento completo della cera. Le fragranze di questi tre strati sono acqua termale alla lavanda, cotone e sale marino e tè bianco e al gelsomino, un mix delicatissimo che ammalierà i vostri sensi. La miscela di cere di qualità produce una fiamma senza residui, e durante la combustione la fragranza sarà diffusa in modo costante e uniforme raggiungendo ogni angolo della stanza.

Seletti

Spostiamoci adesso su un brand che fa dell’estetica il suo punto di forza, offrendo sempre nuove immagini accattivanti e scegliendo soggetti che catturano subito il nostro sguardo: parliamo certamente di Seletti. Le candele proposte da questo marchio sono eccentriche, piccole opere d’arte che riescono a trasformare completamente lo stile di una stanza. Il modello che vi proponiamo qui è in vetro borosilicato, disegnato da TOILETPAPER Magazine in collaborazione con Seletti e realizzato in cera vegetale. Una candela naturale arricchita di profumati oli essenziali, di piccole dimensioni e perfetta come idea regalo davvero originale!

Bolsius

Se state cercando una candela che abbia un profumo più delicato perchè avete un naso un po’ più sensibile, le candele Bolsius sono ciò che fa per voi! Realizzata con estratti naturali e caratterizzata da una deliziosa fragranza di vaniglia, questa candela di alta qualità vi regalerà un profumo ispirato alla natura. La particolarità di questa candela sta anche nella sua certificazione: prodotta in Europa con certificato RAL a garanzia di salute e sicurezza, questa candela vi assicura un utilizzo senza rischi a livello respiratorio. Infatti, le materie di cui è composta ne assicurano una corretta combustione e gli stoppini sono di alta qualità e realizzati in cotone.

La Jolíe Muse

Chiudiamo in bellezza la serie di prodotti consigliati con uno dei brand di candele più eleganti in commercio: La Jolíe Muse. La candela che vi proponiamo qui è realizzata con cera di soia e si tratta quindi di un prodotto vegano, progettata con materiali naturali e priva di sostanze nocive. Di grandi dimensioni (550gr), questa candela ha una durata fino a 80 ore regalandovi così un’esperienza sensoriale di lunga durata. Il design del vetro è davvero ricercato: il vaso è stato progettato con un particolare motivo a margherite incise nel vetro spesso, che impreziosisce la candela e la rende un oggetto unico apprezzatissimo anche come regalo. Si tratta di un vero gioiello con un aroma complesso, in cui si mischiano fragranze floreali come gardenia, tuberosa, gelsomino, lavanda, bacche rosse e foglie di violetta che vi coccolano e vi regalano puri momenti di benessere.

Come scegliere le candele profumate

La passione per le candele profumate ha permesso negli ultimi anni di avere una grande varietà di tipologie tra cui scegliere, che non solo si differenziano tra le fragranze disponibili ma si presentano anche in diverse forme, colori, dimensioni e materiali con cui sono prodotte. Qui di seguito proveremo a indicarvi alcuni elementi da tenere in considerazione nel momento in cui scegliete di acquistare una candela, non solo in base all’utilizzo che ne verrà fatto (se è un prodotto che sarà utilizzato in una stanza molto grande oppure se resterà sul bordo di una vasca da bagno) ma anche rispetto ai vostri gusti o ai gusti della persona a cui la state regalando. Iniziamo!

Dimensioni e durata delle candele profumate

Se la candela che volete comprare è destinata ad arricchire una tavola per un buffet tra amici, la sua forma e le sue dimensioni potrebbero essere ben diverse se invece vi trovaste a scegliere una candela da sistemare in una libreria o su un tavolino come semplice oggetto di arredamento. Solitamente se la candela deve illuminare una grande superficie si tenderà ad acquistarne una di grandi dimensioni, magari anche dotata di un duplice stoppino in modo da avere due fiammelle. Inoltre se si vuole utilizzare la candela come unica fonte di illuminazione può essere una soluzione pratica quella di metterne vicina più di una, in modo da creare un piccolo gruppo di punti luce che sia sufficiente a illuminare un ampio spazio (state sempre molto attenti a come le posizionate!).

Le Yankee Candle di grandi dimensioni (10.7cm x 16.8cm) sono un’ottima scelta su cui fare affidamento, e risultano essere molto appariscenti anche utilizzate come centrotavola. La loro durata è inoltre un grande punto di forza se si cerca un prodotto da accendere e che sia perfetto per resistere anche per lunghe serate passate tra amici: con una durata di combustione tra le 110 a 150 ore questa candela sarà l’anima indiscussa della festa e potrà essere nuovamente riutilizzata al prossimo party! Per chi cerca invece delle candele molto piccole adatte a creare un ambiente raffinato caratterizzato da luce soffusa, il prodotto più indicato è certamente la candela tealight.

Questo lumino di dimensioni ridotte si presenta solitamente in forma tonda, avvolto da un involucro di metallo che racchiude la cera mentre la candela brucia. La particolarità di questa candela sta nel suo utilizzo: vendute anche senza profumazione, le tealight sono spesso utilizzate in alcuni ristoranti per aiutare a mantenere il cibo caldo, posizionate direttamente sotto ai vassoi. Infine, queste candele vengono utilizzate anche sotto i diffusori di olio per riscaldare delicatamente l’olio profumato assecondandolo a diffondersi nell’aria, oppure sotto le teiere per mantenere calda l’acqua al loro interno.

Quale profumazione scegliere?

Le fragranze disponibili per le candele profumate sono un mondo davvero infinito e in cui ci si può sbizzarrire in lungo e in largo! I gusti personali ci portano a scegliere il profumo più adatto a noi, ma anche il luogo in cui alcune candele andranno posizionate può essere un buon punto di partenza per capire quale profumazione sia la più adatta.

Se si vuole scegliere una candela da mettere in bagno, ad esempio, sono molto indicate le candele che abbiano una profumazione legata ai fiori. Una classica fragranza alle rose, ai fiori di ciliegio o al gelsomino è perfetta se si vuole mettere una candela su una piccola mensola in bagno oppure lungo il bordo della vasca. Senza dubbio il bagno è il luogo della casa per eccellenza dedicato al benessere e al relax, e per questo sono ideali anche profumi come la lavanda o la camomilla in grado di calmarci e di riportarci ad un miglior equilibrio psicofisico. Non a caso l’aromaterapia è tenuta in grande considerazione quando si vogliono avere dei benefici dall’inalazione di alcune sostanze.

La scelta di candele che abbiano fragranze delicate e rilassanti è significativa ancor di più se il prodotto verrà acceso durante una seduta di meditazione o durante un massaggio, aiutandovi a rilassare i muscoli del vostro corpo e abbandonarvi al piacere di un dolce profumo. Quando la candela viene messa invece in sala o in una zona d’ingresso alla casa, si può osare un po’ di più e scegliere profumazioni anche più intense e avvolgenti. Cannella o legno di sandalo sono alcune delle fragranze più gradite per la zona giorno di una casa, ma sono gettonatissime anche quelle fruttate come le candele al mango, agli agrumi e ai frutti di bosco.

Forme e materiali delle candele profumate

Forma e stile rientrano tra le tante caratteristiche che possono variare da candela a candela, arrivando anche a trovare modelli sorprendenti e dalle forme bizzarre! Le forme più classiche sono quelle tonde e squadrate, adatte come centrotavola o come candele da utilizzare più frequentemente. Tipi di candele più particolari sono invece quelli a forma piramidale, ovale, o addirittura intagliate in forme particolari raffiguranti soggetti di vario genere. Chi sceglie di acquistare una candela con una forma atipica solitamente la posizionerà successivamente in una libreria o su una mensola, senza andare a consumarla attraverso la combustione.

Molto importante nella scelta di una candela è sicuramente il materiale con cui è prodotta, e bisogna perciò prestare particolare attenzione alla composizione del materiale che sarà poi bruciato attraverso la combustione. Tra innumerevoli prodotti presenti sul mercato non tutti garantiscono una combustione sicura: cera e paraffina sono gli ingredienti più comuni di cui si compongono le candele, ma se si vuole scegliere una candela davvero sicura è bene allora indirizzarsi verso quelle realizzate in cera d’api. Questi tipi di candele sono atossiche e anallergiche, bruciano gradualmente e diffondono una piacevole fragranza naturale. Anche le candele di soia sono un prodotto su cui fare affidamento, caratterizzate da una cera vegetale completamente naturale e che non arreca danni alla nostra salute. Un prodotto naturale diventa quindi una scelta estremamente consigliata per chi ha particolari allergie o per chi desidera un ambiente delicatamente profumato ma non vuole avere dubbi sulle sostanze inalate.