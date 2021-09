Candy-Hoover Days: tanti elettrodomestici in super sconto su Amazon!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un numero consistente di promozioni dai principali store online, eppure le occasioni di risparmio non sono certamente terminate. In questo nuovo articolo vogliamo ritornare su Amazon per spiegarvi la sua nuova iniziativa, denominata Candy-Hoover Days, che coinvolge i migliori elettrodomestici dei due marchi, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%!

Come da tradizione del portale, la lista dei prodotti in promozione è particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di considerare l’acquisto della lavatrice Hoover AXI AWMPD, un elettrodomestico dalle ottime specifiche tecniche, che sarà in grado di soddisfare le esigenze di un’intera famiglia. Solitamente disponibile a 749,00€, quest’oggi e fino a domenica sarà acquistabile a “soli” 479,00€, a seguito di uno sconto del 36% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 270,00€.

Stiamo parlando dunque di un prodotto che rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta l’innovativo programma “Total Care” di AXI, che vi permetterà di lavare capi d’abbigliamento di tutti i tipi e di tutti i colori con risultati eccellenti, mantenendo intatta la qualità dei tessuti. Per poter raggiungere questo impensabile obiettivo, l’articolo in questione si affida all’innovativa tecnologia Active Care, che crea una perfetta combinazione di acqua e detergente, in modo tale da pulire e igienizzare allo stesso tempo.

Questa lavatrice possiede anche delle funzionalità smart, infatti è in grado di controllare le previsioni del tempo per suggerire il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo di lavaggio, lasciando il tempo necessario per asciugare il bucato all’aperto, senza il rischio di incorrere alla pioggia.

Hoover AXI, insomma, garantisce prestazioni elevatissime, funzionalità inedite ed un consumo energetico ridotto al minimo, data la sua certificazione A+++. Ciò detto, visto il gran numero di promozioni ancora attive, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

