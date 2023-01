A causa dei continui aumenti di prezzo e dei rincari delle bollette, mai come quest’anno è essenziale puntare al risparmio: una delle strategie più efficaci è quella di scegliere elettrodomestici di classi energetiche elevate, così da ridurre i consumi e garantire prestazioni migliori. Se state pensando di acquistare un nuovo elettrodomestico o di sostituirne uno che già avete con un modello più moderno, vi consigliamo di consultare il ricco catalogo di offerte di Yeppon dedicato al marchio Candy, valido dal 30/01 al 5/02.

Quando si parla di innovazione tecnologica, Candy è in assoluto uno dei brand migliori, dato che propone elettrodomestici intelligenti e di classe energetica A++, la più efficiente in assoluto quando si parla di risparmio. Sulla pagina dedicata una selezione di svariati articoli è in promozione, con sconti che arrivano fino al 40%! Dalle lavatrici ai forni, passando per frigoriferi e asciugatrici, i prodotti disponibili spaziano in ogni categoria; troverete quindi sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa risparmiando centinaia di euro.

Le condizioni applicate da Yeppon per questi sconti sono a dir poco interessanti: con tutti i prodotti avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna, e potrete usufruire della spedizione gratuita, facendo arrivare gli ordini direttamente a casa vostra senza alcuna spesa aggiuntiva!

Tra le offerte più interessanti vi è l’asciugatrice CRE H9A2DE-S Smart, disponibile a soli 369,99€ invece di 599,99€; facendo parte della linea Smart Candy, è stata realizzata per asciugare gli indumenti in maniera facile e intelligente. Potrete infatti connetterla al vostro smartphone per programmarne il funzionamento, così da risparmiare tempo e scegliere le fasce orarie a maggior risparmio energetico. Inoltre, la capacità di carico di 9kg riuscirà a contenere gli abiti di tutta la famiglia, rendendoli pronti per essere indossati in men che non si dica.

Se siete alla ricerca di una lavastoviglie vi consigliamo invece il modello CDPH 2L1047X, scontato ad appena 329,99€ anziché 499,99€; compatta e ad alta efficienza energetica, vi consentirà di lavare fino a 10 coperti, sfruttando 5 programmi di lavaggio in base alla tipologia di posate e al livello di sporcizia. Inoltre, avrete modo di programmare la partenza del ciclo con un ritardo sino a 9 ore, mentre la larghezza di appena 45 cm la rende comodissima da posizionare anche nelle cucine più piccole.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi elettrodomestici Candy in offerta su Yeppon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Gli sconti saranno validi solo fino al 5 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

