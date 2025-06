In occasione dell'uscita della Nintendo Switch 2, vi segnaliamo un gioco perfetto: Mario Kart World è disponibile su Instant Gaming a 73,99€ invece di 89,99€. Vi attende una nuovissima esperienza di corsa in un mondo vasto e interconnesso, dove potrete sfidare fino a 24 giocatori in gare intense. Scoprite la modalità Knockout Tour con percorsi consecutivi senza soste, o esplorate liberamente nella modalità Free Roam per scattare foto mozzafiato con gli amici.

Mario Kart World per Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart World è perfetto per gli appassionati di racing game che cercano un'esperienza di guida completamente rinnovata. Con la sua modalità Knockout Tour e le gare fino a 24 giocatori, questo titolo vi conquisterà se amate le sfide competitive e le corse adrenaliniche. I tracciati interconnessi e il mondo vasto offrono una libertà di movimento mai vista prima nella serie, ideale per chi desidera andare oltre le classiche piste chiuse.

Il gioco soddisfa anche le esigenze di chi predilige l'esplorazione e il gameplay rilassato grazie alla modalità Free Roam, che vi permetterà di scoprire angoli nascosti e immortalare momenti speciali con gli amici. Se siete alla ricerca di un'esperienza social e fotografica oltre alle tradizionali corse, Mario Kart World vi offrirà ore di divertimento sia in modalità competitiva che esplorativa, rendendolo un acquisto ideale per tutta la famiglia.

Mario Kart World per Switch 2 è disponibile oggi su Instant Gaming a 73,99€ invece di 80€, offrendovi un risparmio immediato su una delle esclusive più attese della nuova console Nintendo. Vi consigliamo questo acquisto perché rappresenta un'evoluzione significativa della formula Mario Kart, con innovazioni come il mondo aperto, le gare a 24 giocatori e la modalità Free Roam che vi garantiscono ore di divertimento sia in modalità competitiva che esplorativa.