Carpisa: 50% di sconto sulle borse mare e con 3 articoli uno in omaggio!

Siete alla ricerca di qualche ultimo acquisto prima delle vacanze? Allora potrebbe interessarvi la nuova promozione che Carpisa, leader nella produzione di borse, valigie e accessori per donna e uomo, ha recentemente inaugurato sul suo portale, e grazie al quale potrete acquistare acquistare tantissimi zaini e borse della collezione estiva, con sconti che possono raggiungere fino al 50%!

Ma non è finita! Perché grazie a questa promozione, avrete persino la possibilità di ricevere un articolo in regalo! Come? Semplicemente acquistando in un unico ordine 4 prodotti tra quelli selezionati per l’iniziativa, ricevendo in omaggio quello che tra i quattro è il meno caro!

Si tratta di una promozione davvero ottima, specie perché include prodotti che potranno tornarvi utili nel corso delle vostre vacanze, come ad esempio gli ottimi borselli da mare Carpisa, resistenti e colorati, perfetti per accompagnarvi in spiaggia, così come perfetti sono anche i comodi zainetti, disponibili in tinte fluo dalle tonalità accese ed accattivanti!

Non mancano poi prodotti più sobri ma comunque dal look estivo e tropicale, tra borse e zainetti che potrete portare con voi non solo in spiaggia, ma anche in giro per le vostre escursioni o le vostre serate estive, tutti caratterizzati da stampe di fattura pregevole, come pregevoli, d’altronde, sono i materiali scelti da Carpisa, che selezione con accuratezza stoffe, pelli e cordame per confezionare prodotti non solo dal look accattivante, ma anche dall‘impagabile rapporto qualità/prezzo!

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di fiondarvi subito nello spulciare la pagina che Carpisa sta dedicando alle sue promozioni, così che possiate acquistare le soluzioni Carpisa che si adattino meglio al vostro stile ricordandovi, ancora una volta, che qualora deciderete di acquistare 4 prodotti, quello meno caro vi sarà inviato in omaggio! Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!